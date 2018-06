Apologia del fascismo : cosa è - quando e come viene punita - : Dalla legge Scelba del 1952 alla legge Mancino del 1993, ecco come è regolata in Italia l'esaltazione, la difesa e la propaganda dei principi del fascismo. Fino al 2017, quando è naufragata la più ...

Apologia dello spettatore che abbandona le serie tv : Basta, mollo. Adesso spengo la tv e questa serie non avrà più un altro secondo del mio tempo. L’ho pensato detto e fatto domenica scorsa, dopo il terzo episodio della seconda stagione de Il racconto dell’ancella (sì lo so, sono indietro, colpa di Cannes). M’ero ripromessa che se non ci fosse stata una svolta vera nella narrazione, se si fossero ancora prospettate le già abbondantemente viste e disapprovate torture, avrei mollato il colpo, ...

Lucca - striscione contro il sindaco : indagati 4 militanti di Forza Nuova per Apologia del fascismo : Affisso a novembre con la frase: "Benito Mussolini unico cittadino onorario". Perquisizioni della Digos anche ad Altopascio, Viareggio e Massa