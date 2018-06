Ape | le condizioni che rendono poco attraente il prestito per andare prima in pensione

Salvini tentato dall’intesa col M5S prepara il divorzio a destra : condizioni cApestro per Berlusconi : Matteo Salvini ha scelto chi saranno i suoi compagni prima di lotta e poi di governo. Taglierà gli ormeggi che finora lo tenevano flebilmente legato al centrodestra e si spingerà nelle acque agitate della campagna elettorale con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Le modalità dell’alleanza non sono state ancora definite, ma nell’incontro di ier...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “SApevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

Apertura del Centro Rimpatri - Muzzarelli detta a Minniti cinque condizioni : Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha scritto al ministro dell'Interno Marco Minniti per ribadire le cinque 'condizioni imprescindibili' affinché la città possa accogliere la scelta del ...

Arnold Schwarzenegger operato d’urgenza a cuore Aperto : condizioni stabili : Arnold Schwarzenegger è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico a cuore aperto. Il sito Tmz ne dà notizia, citando fonti vicine all’ex star di Hollywood secondo cui è ora in condizioni stabili. L’attore ed ex governatore della California, 70 anni, era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma qualcosa deve essere andato storto e si è deciso per l’intervento a cuore aperto ...