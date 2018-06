Antonella Clerici | ' La morte di Frizzi mi ha cambiato | ecco perché ho lasciato la Prova

Anna Moroni : "Torno a fare la nonna dopo l'addio di Antonella Clerici da La Prova del Cuoco" : “Senza Antonella Clerici , lascio la tv. Torno a fare la nonna ”. Anna Moroni , per 16 anni braccio destro della storica conduttrice de “ La Prova del cuoco”, confida a Spy di voler lasciare il piccolo schermo e di voler fare la nonna a tempo pieno. Nel numero del settimanale in edicola questa settimana la maestra di cucina più famosa della tv italiana dice che non sarà nel cast della nuova edizione del programma di Raiuno. “Per tanti anni ...

Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco : ecco cosa è successo la notte prima dell’ultima puntata : Antonella Clerici si racconta dopo l’ addio a La Prova del Cuoco : ecco come ha passato la notte prima della puntata finale Antonella Clerici era ormai divento il volto simbolo de La Prova del Cuoco . Il programma Rai, infatti, è stato per diverso tempo una seconda casa per la Clerici , facendole conquistare una grossa fetta di pubblico […] L'articolo Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco : ecco cosa è successo la notte prima ...

“Così no!”. Elisa Isoardi - il brutto gesto verso Antonella Clerici che fa arrabbiare i fan. Per la nuova conduttrice ‘La Prova del cuoco’ parte già in salita : La nuova edizione della Prova del cuoco non è ancora iniziata e già fioccano le polemiche. Al centro, neanche a dirlo, la nuova conduttrice del programma: Elisa Isoardi, che dopo 18 anni ha preso il posto di Antonella Clerici che, la scorsa settimana, aveva lasciato in lacrime il timone non nascondendo l’emozione. Antonella legatissima alla Prova (e non troppo felice di lasciarla in mano d’altri) che però non ha voluto far mancare, da ...