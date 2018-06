Annunciato ufficialmente Hitman 2

DUNGEON HAVEN : Annunciato ufficialmente un nuovo Souls Like : Amanti del genere Souls, se avete completato Dark Souls Remastered, la notizia che stiamo per darvi vi delizierà. Pochi attimi fa Cold War Studio ha ufficialmente Annunciato l’arrivo nel 2019 di DUNGEON HAVEN, su PC, Xbox One e PS4. DUNGEON HAVEN: Il nuovo Souls Like Nel gioco vestiamo i panni di un cavaliere, il quale dovrà esplorare numerosi DUNGEON allo scopo di impadronirsi dei poteri elementali. Di seguito vi ...

FALLOUT 76 UFFICIALMENTE Annunciato/ Video trailer : per alcuni insider forse un survival online : FALLOUT 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:04:00 GMT)

Annunciato ufficialmente RAGE 2 : Dopo svariati rumors, arriva finalmente l’annuncio ufficiale: RAGE 2 uscirà su Playstation 4, Xbox One e PC prossimamente. Bethesda ha rilasciato un piccolo teaser ricordando che domani (15 Maggio) sveleranno ulteriori informazioni insieme ad un video di gameplay. L'articolo Annunciato ufficialmente RAGE 2 proviene da nerdgate.

Windows 10 April Update Annunciato ufficialmente : arriverà il 30 aprile : Finalmente ci siamo, il nuovo grande aggiornamento di Windows 10 numerato 1803 e conosciuto come “Windows 10 April Update” è stato annunciato ufficialmente per tutti i PC e tablet con a bordo l’ultimo OS di casa Microsoft. L’annuncio arriva direttamente, come del resto era già stato previsto, tramite un post pubblicato sul Windows Blog e non tramite una conferenza apposita come successo con le precedenti versioni, questo ...