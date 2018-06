Anna Moroni | Torno a fare la nonna dopo l' addio di Antonella Clerici da La Prova

blogo

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Senza, lascio la tv.la”., per 16 anni braccio destro della storica conduttrice de “ Ladel cuoco”, confida a Spy di voler lasciare il piccolo schermo e di volerlaa tempo pieno. Nel numero del settimanale in edicola questa settimana la maestra di cucina più famosa della tv italiana dice che non sarà nel cast della nuova edizione del programma di Raiuno. “Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia. E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dispiaceri. Ma è stata comunque un'esperienza stupenda. Mi sono emozionata accanto adnel corso della nostra ultima puntata: ho pianto anche io”.prosegui la lettura: "lal'dida Ladel Cuoco" pubblicato su Gossipblog.it 07 giugno 2018 14:25.