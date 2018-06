Anna Moroni | sapete perché non lavorerà con la Isoardi? Terremoto su Raiuno | cosa c' è

La Prova del Cuoco perde anche Anna Moroni : “Senza Antonella torno a fare la nonna” : Dopo l'addio di Antonella Clerici alla Prova del Cuoco , sostituita da Elisa Isoardi nella prossima stagione, la trasmissione perde un altro pezzoi: lascia anche Anna Moroni , spiegando al magazine Spy che, senza la storica conduttrice, ne anche lei ha più motivo di continuare con la TV.Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia. E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dispiaceri. Ma è stata comunque ...

ANTONELLA CLERICI E L'ADDIO A LA PROVA DEL CUOCO/ "Decisione sofferta" : anche Anna Moroni lascia lo show : ANTONELLA CLERICI , in un'intervista esclusiva al settimanale Oggi, spiega i motivi del L'ADDIO a La PROVA del CUOCO svelando progetti per il futuro privato e professionale.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:12:00 GMT)

La Prova del Cuoco - Anna Moroni : “Senza Antonella Clerici lascio - torno a fare la nonna” : Dopo l’addio di Antonella Clerici , La Prova del Cuoco si prepara a perdere un altro volto storico: Anna Moroni . “Senza Antonella Clerici , lascio la tv. torno a fare la nonna“, ha detto il braccio destro della conduttrice a Spy. “Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia. E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dispiaceri. Ma è stata comunque un’esperienza stupenda. Mi sono emozionata accanto ad ...

Anna Moroni : "Torno a fare la nonna dopo l'addio di Antonella Clerici da La Prova del Cuoco" : “Senza Antonella Clerici , lascio la tv. Torno a fare la nonna ”. Anna Moroni , per 16 anni braccio destro della storica conduttrice de “ La Prova del cuoco”, confida a Spy di voler lasciare il piccolo schermo e di voler fare la nonna a tempo pieno. Nel numero del settimanale in edicola questa settimana la maestra di cucina più famosa della tv italiana dice che non sarà nel cast della nuova edizione del programma di Raiuno. “Per tanti anni ...

La prova del cuoco : torta di cous cous e cioccolato di Anna Moroni : Anna Moroni a La prova del cuoco prepara la torta di cous cous e cioccolato Il martedì si è chiuso in dolcezza a La prova del cuoco. Dopo la sfida degli chef, il primo piatto proposto da Daniele Persegani e il secondo di Andrea Mainardi, Anna Moroni ha terminato la puntata del 24 aprile con la ricetta dolce della torta di cous cous e cioccolato. Un dessert golosissimo e gradevole per gli occhi, perfetto per chiudere in bellezza il pasto e fare ...