Anna Moroni lascia La Prova del Cuoco | cosa fa ora

Anna Moroni : "Torno a fare la nonna dopo l'addio di Antonella Clerici da La Prova del Cuoco" : “Senza Antonella Clerici, lascio la tv. Torno a fare la nonna”. Anna Moroni, per 16 anni braccio destro della storica conduttrice de “ La Prova del cuoco”, confida a Spy di voler lasciare il piccolo schermo e di voler fare la nonna a tempo pieno. Nel numero del settimanale in edicola questa settimana la maestra di cucina più famosa della tv italiana dice che non sarà nel cast della nuova edizione del programma di Raiuno. “Per tanti anni ...

La prova del cuoco dolci : il ciambellone soffice di Anna Moroni : Ricette La prova del cuoco, 30 maggio: ciambellone soffice di Anna Moroni Anna Moroni è stata protagonista anche oggi e La prova del cuoco. L’appuntamento del mercoledì del cooking show di Rai1, che sarà orfano di Antonella Clerici la prossima stagione, ha regalato un dolce perfetto per la colazione o la merenda: il ciambellone soffice. Anna Moroni ha presentato anche oggi un suo cavallo di battaglia, accompagnata da Andrea Mainardi e ...

La prova del cuoco - ricetta di Anna Moroni : bomboloni alla crema : Dolci La prova del cuoco, 29 maggio: ricetta dei bomboloni alla crema Anna Moroni ha riproposto oggi a La prova del cuoco un suo cavallo di battaglia: i bomboloni alla crema. La cuoca di Gubbio ha deliziato il pubblico di Rai1 con un dolce golosissimo che propone delle ciambelle fritte con un morbido ripieno alla crema. Oltre alla ricetta di Anna Moroni, LuisAnna Messeri ha realizzato oggi a La prova del cuoco il rotolo freddo di pasta e ...

La prova del cuoco : ricetta torta di pesche e mandorle di Anna Moroni : Dolci La prova del cuoco, 24 maggio: torta di pesche e mandorle Appuntamento dolce con La prova del cuoco e Antonella Clerici. La conduttrice di Legnano, che si appresta a chiudere la sua avventura nel cooking show di Rai1, ha accompagnato oggi Anna Moroni nella preparazione della torta di pesche e mandorle. Si tratta di un dolce facilissimo da preparare che richiede pochi semplici ingredienti. Un dessert che può essere personalizzato a ...

La prova del cuoco : caramelle di frutta di Anna Moroni : Dolci La prova del cuoco: caramelle di frutta al ragù di fragole Puntata speciale de La prova del cuoco. Eccezionalmente Daniele Persegani e Andrea Mainardi sono stati protagonisti dell’appuntamento del mercoledì, che ha visto impegnata in cucina anche Anna Moroni con la ricetta delle caramelle di frutta al ragù di fragole. Antonella Clerici ha commosso il pubblico di Rai1 leggendo la lettera della protagonista della gara dei cuochi di ...

La prova del cuoco - 10 maggio : semifreddo al caffè di Anna Moroni : Anna Moroni prepara il semifreddo al caffè a La prova del cuoco La puntata del giovedì de La prova del cuoco si è chiusa con un dolce al cucchiaio fresco e goloso, perfetto per l’estate: il semifreddo al caffè. Anna Moroni ha preparato un dolce sfizioso che richiede una preparazione veloce e pochi ingredienti. Oltre alla ricetta della cuoca di Gubbio, oggi Antonella Clerici ha affiancato anche Gabriele Bonci e Gianfranco Pascucci che ...

La prova del cuoco : Anna Moroni prepara la caprese al limone : Anna Moroni a La prova del cuoco: ricetta dolce della caprese al limone Martedì golosissimo a La prova del cuoco. Anna Moroni a sorpresa ha chiuso la puntata dell’8 maggio del cooking show di Rai1 con un dolce strepitoso: la caprese al limone. La cuoca di Gubbio ha regalato al pubblico della prima rete oggi un suo cavallo di battaglia, rivisitando la classica ricetta del dessert al cioccolato utilizzando uno sciroppo al limone. Gli ...

La prova del cuoco : torta di cous cous e cioccolato di Anna Moroni : Anna Moroni a La prova del cuoco prepara la torta di cous cous e cioccolato Il martedì si è chiuso in dolcezza a La prova del cuoco. Dopo la sfida degli chef, il primo piatto proposto da Daniele Persegani e il secondo di Andrea Mainardi, Anna Moroni ha terminato la puntata del 24 aprile con la ricetta dolce della torta di cous cous e cioccolato. Un dessert golosissimo e gradevole per gli occhi, perfetto per chiudere in bellezza il pasto e fare ...

La prova del cuoco dolci : torta pere e zenzero di Anna Moroni : Ricette La prova del cuoco, 12 aprile: la torta pere e zenzero Nuovo appuntamento con La prova del cuoco. Il dolce proposto oggi nel programma condotto da Antonella Clerici è stato la torta pere e zenzero di Anna Moroni. La cuoca di Gubbio ha realizzato un dessert morbido a base di farina di farro e pere arricchite dallo zenzero e la cannella. Oltre alla ricetta dolce di Anna Moroni, Gianfranco Pascucci ha realizzato il merluzzo con asparagi e ...

La prova del cuoco : scarola imbottita alla cilentana di Anna Moroni : La prova del cuoco, 11 aprile: scarola imbottita alla cilentana La prova del cuoco è tornata anche oggi a far compagnia al pubblico di Rai1. Dopo la classica sfida degli chef, Anna Moroni ha aperto la puntata con una ricetta sfiziosa: la scarola imbottita alla cilentana. Un contorno goloso, arricchito da una salsa al pomodoro perfetta da utilizzare anche come condimento della pasta. A seguire LuisAnna Messeri ha realizzato il mini rollè di ...

La prova del cuoco dolci : torta alle fragole di Anna Moroni : Ricette La prova del cuoco, 10 aprile: la torta alle fragole Antonella Clerici è stata protagonista del mezzogiorno di Rai1 anche oggi con La prova del cuoco. L’appuntamento del martedì con il cooking show della prima rete ha regalato una serie di ricette prelibate e appetitose di primi, secondi e dolci. Daniele Persegani ha aperto la puntata con un primo piatto originale e ricco, per lasciare poi spazio in cucina ad Andrea Mainardi con ...

La prova del cuoco : ricetta torta soffice alla pAnna di Anna Moroni : Anna Moroni a La prova del cuoco: torta soffice alla pAnna, dolce di oggi Anna Moroni ha preparato oggi, giovedì 5 aprile, a La prova del cuoco la torta soffice alla pAnna. Un dessert con un pan di Spagna delicato e una salsa al cioccolato golosissima. Antonella Clerici ha dato il via alla puntata di oggi con sprint e buonumore accompagnando Daniele Persegani e Andrea Mainardi nella preparazione dei loro piatti. I due chef, protagonisti in ...

La prova del cuoco : ricetta delizia di colomba di Anna Moroni : La prova del cuoco, dolce del 2 aprile: delizia di colomba di Anna Moroni Il cooking show di Rai Uno, La prova del cuoco, e la sua padrona di casa, la conduttrice Antonella Clerici, non hanno lasciato solo il pubblico a casa neanche in questo giorno di festa, generalmente dedicato alle gite fuori porta. Dopo le ricette salate di Daniele Persegani e di Andrea Mainardi, è stato il turno della cuoca Anna Moroni, che invece si è dedicata a un ...