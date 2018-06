Android | perché l’Europa potrebbe multare Google fino a 11 miliardi di dollari

Esclusione a sorpresa del Samsung Galaxy S9 dal programma beta di Android P : ecco perché : Si sta parlando moltissimo in ambito smartphone di Android P in queste ore, considerando l'elevata mole di voci e di notizie che si è venuta a creare attorno all'aggiornamento dopo l'evento di ieri, con alcune precisazioni da fare anche a proposito di un top di gamma come il Samsung Galaxy S9. Andiamo con ordine, perché in queste ore è spuntato un elenco preliminare di device destinati a toccare con mano la beta del sistema operativo a ...