Anche tra i cattolici ci sono i fondamentalisti

"Anche la Serie A tra le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo" : Solo un sogno? Forse, ma il calciomercato regala sempre sorprese, e quest'anno sembra che la Serie A (finalmente!) abbia ritrovato l'appeal di un tempo. Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid, e si...

Conte incassa la fiducia Anche della Camera : 'Con Ue tratteremo sul debito pubblico'. Oggi primo Cdm : 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Al centro del discorso del premier diversi temi tralasciati ieri al Senato. Tensioni e bagarre con l'opposizione sul conflitto d'interessi. Delrio: 'Non faccia il pupazzo ...

Urbe - allarme del sindaco : «Gare sulle nostre strade - Anche con scommesse» | : Fabrizio Antoci: “L’asfalto è ridotto male e non ci sono controlli. I rischi sono enormi e ci sono pure scommesse”

Il governo Conte incassa la fiducia Anche alla Camera : 350 «sì» - 236 contrari e 35 astenuti : Il via libera è arrivato dopo il sì di ieri del Senato. Il governo giallo-verde partiva oggi da 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Spagna - Pedro SAnchez nomina governo a trazione femminile : ... il 46enne Sanchez ha nominato figure pro-europee come l'ex presidente dell'Europalrmaneto Josep Borrell agli Affari europei e la diretrice del budget Ue Nadia Calvinho all'Economia.Ha inoltre ...

Pedemontana - Arrivano le multe Anche sullautostrada senza caselli : Dopo la sperimentazione avviata un anno fa per sanzionare i furbetti del pedaggio quelli, per esempio, che si incolonnano al casello sbagliato apposta per evitare di pagare, in toto o in parte, la somma dovuta anche lAutostrada Pedemontana Lombarda, che non prevede caselli, ma soltanto pagamento telematico, aderisce al Protocollo dintesa con il Ministero dell'Interno. In sostanza, scatteranno le multe, da 85 a 338 euro (nonché la ...

Trasporto aereo - a Fiumicino E-gate esteso Anche ai cittadini USA : Teleborsa, - Cresce il numero dei viaggiatori in transito a Fiumicino che può effettuare il controllo rapido dei passaporti. Da oggi, 6 giugno , i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale ...

Trasporto aereo - a Fiumicino E-gate esteso Anche ai cittadini USA : Cresce il numero dei viaggiatori in transito a Fiumicino che può effettuare il controllo rapido dei passaporti. Da oggi, 6 giugno , i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale con ...

Windows Collaboration Displays : Anche gli OEM potranno presentare la loro versione del Surface Hub : Uno dei principali obiettivi della gamma Surface, se non il principale in assoluto, consiste nel fungere da esempio per gli OEM, i quali producono diverse versioni dei device garantendo un mercato con tanti prodotti dalle caratteristiche e soprattutto dai costi differenti. Questa “filosofia” è stata già applicata ai 2-in-1, ai laptop, ai convertibili e agli all-in-one; adesso è arrivato il turno di pensare anche alla categoria degli ...

Milano - sposa-bambina del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava Anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Ariana Grande : "Dopo MAnchester soffro di stress post traumatico" : Ariana Grande si è raccontata in un'intervista all'edizione britannica di Vogue, rivelando gli effetti che ha avuto su di lei l'attentato di Manchester, nel Regno Unito.Il 22 maggio dello scorso anno, la cantante 25 enne aveva tenuto un concerto a Manchester, al quale avevano partecipato soprattutto teenager e bambine. Al termine dell'evento, un jihadista libico si era fatto esplodere, causando la morte di 23 persone. La Grande ne era uscita ...

Ariana Grande/ "Soffro di stress post traumatico dopo i fatti di MAnchester" : I tragici fatti di Manchester non le permottono ancora di andare avanti, le ferite sono ancora aperte per Ariana Grande che adesso confida "Soffro di stress post traumatico"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:15:00 GMT)

Ariana Grande : «Dopo MAnchester soffro di stress post traumatico» : Ariana Grande a un anno di distanza dall’attentato di Manchester al termine del suo concerto, in cui hanno perso la vita 22 persone e ne sono rimaste ferite più di 500, rivela di soffrire di disturbo da stress post-traumatico. L’ansia, ha ammesso, è il peggior sintomo. Ogni volta che ripensa a quella notte, la cantante 24enne, ne viene assalita e non riesce ancora a parlarne senza scoppiare in lacrime. LEGGI ANCHEAriana Grande: «La ...

Daria Bignardi : "L'ansia di mia madre mi ha condizionata. Anche io ne soffro - ma cerco di addomesticarla e non trasmetterla ai miei figli" : "Un pomeriggio di primavera, ero nel mio studio, ho avuto un'illuminazione. Ho pensato che i miei errori e i miei insuccessi erano le cose più importanti che avevo vissuto e ho immaginato un personaggio che scopre di essere troppo ansioso e prima teme che la sua ansia possa essere distruttiva, poi attraverso una serie di avventure ci fa amicizia". Parla così Daria Bignardi, scrittrice e giornalista, in passato conduttrice ...