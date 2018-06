Anche la Serie A tra le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo

Fifa 19 : forse Anche la Serie B con licenza ufficiale? : Offerta! Call of Duty Black Ops IIII - PlayStation 4 Black Ops è tornato!; call of Duty : Black Ops 4 proporrà un'esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle Serie più vendute nella storia di Call of DutyPer i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il pluripremiato […] L'articolo Fifa 19: forse anche la Serie B con licenza ufficiale? proviene da I Migliori di Fifa.

Basket - Semifinali Serie A 2018 : l’Olimpia Milano espugna Brescia Anche in gara-4 e si guadagna la finale : L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A. La squadra di Simone Pianigiani ha espugnato Brescia anche in gara-4, 76-70, al termine di una partita comandata sin dall’avvio ma in cui gli ospiti hanno dovuto sudare fino all’ultimo, complice l’orgoglio di una Leonessa mai doma. Alla fine ha prevalso la voglia di Milano di arrivare in finale, dopo la delusione dello scorso anno, ma la sconfitta di stasera non toglie ...

Vaccini - l’esperto : “Anche quelli senza obbligo sono importanti - non di serie B” : La legge sull’obbligatorietà di alcune vaccinazioni per l’iscrizione a scuola “è stata utile. Ma non risolve tutto. Quindi bisogna andare avanti, usarla come base di partenza per un rilancio di tutto il Calendario vaccinale. Ed evitare che i Vaccini non obbligatori siano considerati ‘di serie B’, sia dai cittadini che dagli operatori”. E’ l’appello di Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene e ...

Amazon salva The Expanse. C'è speranza Anche per altre serie in bilico come Lucifer o Timeless? : Se siete fan di The Expanse, l'opera ambientata nella galassia, scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sulla serie di libri di Daniel Abraham e Ty Franck, potete tirare un sospiro di sollievo: la serie tv è stata salvata da Amazon che ne proseguirà le avventure almeno per un'altra stagione.Il pubblico italiano continuerà a vederla grazie a Netflix, che ne detiene i diritti di distribuzione internazionale (a meno di ulteriori sorprese). ...

Bookmakers scatenati sul futuro di Hamsik : c’è Anche l’ipotesi di permanenza in Serie A : Marek Hamsik ha dichiarato di voler lasciare il Napoli, lo slovacco ha reputato finito il ciclo partenopeo dopo il probabile addio di mister Sarri Hanno fatto molto rumore le parole del padre di Marek Hamsik rilasciate ieri in patria e, ora, un trasferimento del capitano azzurro non è più fantascienza. Ne sono convinti gli autorevoli bookmaker di www.stanleybet.it, secondo cui lo scenario più probabile è un approdo dello slovacco in Cina, al ...

BOOM! Quelli che il Calcio Anche di sabato con la Serie B : Quelli che il Calcio Si lavora al nuovo palinsesto di Rai2, il primo al 100% targato Andrea Fabiano. E per il 2018/2019 il direttore ha deciso di dare vigore ad uno slot negli ultimi anni trascurato: il sabato pomeriggio. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sta prendendo corpo un progetto per la realizzazione di uno spin off di uno storico programma della rete. Ad arricchire il nuovo palinsesto di Rai2 ci sarà con ogni probabilità ...

Anche Barack e Michelle Obama realizzeranno film e serie tv per Netflix : Grandi comunicatori con un certo feeling con il mondo dell’intrattenimento l’ex Presidente degli Stati Uniti e la sua First Lady, Barack e Michelle Obama, hanno deciso di investire le loro energie in una nuova avventura in ambito storytelling. Hanno così fondato una società di produzione chiamata Higher Ground Production attraverso la quale realizzeranno dei contenuti (film, serie tv e probabilmente Anche documentari) che andranno in ...

Serie A - Malagò : 'Mi aspetto maggior condivisione nelle scelte - Anche sui diritti tv' : ... Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento '#BeAlive, il grande gioco dello sport'. Malagò nel pomeriggio parteciperà a Milano all'assemblea di Lega in cui si ...

La Juventus ha vinto Anche la Serie A femminile : La squadra femminile della Juventus ha battuto ai rigori il Brescia nello spareggio della Serie A e ha vinto lo Scudetto nella sua stagione di debutto. La Juventus Women è stata infatti costituita la scorsa estate, diventando a tutti gli The post La Juventus ha vinto anche la Serie A femminile appeared first on Il Post.

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino Anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Serie B - playoff mondiali : Inzaghi sfida l'amico Nesta - Anche Grosso in cors - A - : Sono i play off di B, sembrano una rimpatriata di ex glorie azzurre che oggi siedono in panchina. In ballo tre Campioni del Mondo . Pippo Inzaghi , Venezia, se la giocherà contro Alessandro Nesta , Perugia, , poi c'è Fabio Grosso , Bari, che dovrà vedersela contro l'intruso, sia detto con rispetto, Roberto Venturato , ...

Serie B - non solo Parma : grande festa Anche per Empoli ed Avellino [FOTO] : 1/10 Foto LaPresse/Roberto Settonce 18/05/2018 Terni (Italia) Sport Calcio ...

Parma in Serie A e nella storia - c’è Anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Serie B - promosso Anche il Parma : 22.34 Il Parma torna in Serie A dopo 3 anni. Gli emiliani vincono, mentre il Frosinone non va oltre il pari in casa (gol Foggia al 90°). Novara retrocede in C. ASCOLI BRESCIA 0-0 BARI CARPI 2-0 CESENA CREMONESE 1-0 CITTADELLA PRO VERCELLI 2-0 EMPOLI PERUGIA 2-1 FROSINONE FOGGIA 2-2 NOVARA V.ENTELLA 0-1 SALERNITANA PALERMO 0-2 ...