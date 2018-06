“Amore | presto! C’è uno scheletro in giardino” La scoperta horror

caffeinamagazine

(Di giovedì 7 giugno 2018) Un pomeriggio sicuramente non banale quello vissuto da quest’uomo. Che mentre stava svolgendo dei lavoretti in giardino, scavando, si è accorta di una macabra presenza proprio pochi metri sotto il terreno che circondava la sua abitazione. Insospettito, ha continuato fino a riportare alla luce quello che si è rivelato unoumano. Scioccato, è così corso dalla moglie urlando e dimenandosi per metterla al corrente di quanto appena scoperto. Lei, senza batter ciglio, ha risposto: “Lo so, quelli sono i resti del mio primo consorte. Rimettili dove si trovavano e mi raccomando, non dire nulla alla polizia”. Questo si è sentito rispondere un giardiniere russo di Luzino, cittadina della regione siberiana di Omsk, rimanendo letteralmente a bocca aperta. L’uomo stava scavando nel giardino per piantare delle patate quando ha scoperto nella terra un teschio e ...