Ambiente | “Riduzione della Co2 grazie alle navi Gnv”

meteoweb.eu

: RT @IoBevo: #Plastica monouso, l'Europa dice stop: la Commissione UE ha approvato le norme che impongono agli Stati membri la riduzione di… - toscaross : RT @IoBevo: #Plastica monouso, l'Europa dice stop: la Commissione UE ha approvato le norme che impongono agli Stati membri la riduzione di… - IoBevo : #Plastica monouso, l'Europa dice stop: la Commissione UE ha approvato le norme che impongono agli Stati membri la r… - vocealta_it : riduzione #emissioni #industriali #UE2050 @DipPoliticheUE -

(Di giovedì 7 giugno 2018) La Gnv ha ricevuto dal Rina la certificazione sullo studio “Validation of CO2 Index Calculation” condotto dalla Compagnia sulle linee Genova-Palermo e Napoli-Palermo. Sulla base dei calcoli presentati, infatti, le due unita’ che operano questa linee – rispettivamente la nave “La Superba” e la nave “Gnv Cristal” – hanno registrato un significativo abbattimento dell’emissione di CO2 emessa nell’ai mezzi commerciali imbarcati nel 2017 a bordo dei traghettiCompagnia, in alternativa alla stessa tratta stradale, influendo positivamente sulla rete autostradale italiana, oltre che sull’impatto ambientale complessivo. Il Rina ha convalidato le analisi presentate nello studio effettuato, che evidenzia come risulti molto conveniente, in termini di risparmio di emissioni di CO2, trasportare il carico ...