Amazon conquista la Premier League - ma per la rivoluzione c’è tempo : Quel giorno di agosto al City Ground, il fiume Trent fuori dalla struttura brillava al sole pallido d'Inghilterra allo stesso modo di sempre. E così il traffico per Nottingham scorreva come aveva sempre fatto, i tifosi passeggiavano per le strade, le curve preparavano striscioni come da abitudine. M