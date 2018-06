Allerta Meteo | forte maltempo sull’Italia | rischio bombe d’acqua | grandine e tornado per

Forti temporali in arrivo su molte regioni : è Allerta meteo : Dopo un maggio piovoso come quasi mai in passato, in tanti speravano in un giugno prettamente estivo. Invece c'è da aspettare ancora un po' per il vero caldo. Forti temporali in arrivo...

Allerta Meteo Piemonte : temporali forti e grandine : Allerta gialla per i forti temporali, con la fase più acuta prevista per domani sera, sul Piemonte. L’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica, per 36 ore, “criticità ordinaria” sia sulle zone montane e pedemontane, dalla Valle di Susa alla Val Tanaro, sia colline e pianure delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Il passaggio della parte più attiva della perturbazione atlantica porterà domani ...

Meteo : Allerta sul Lazio da domani sera a successive 18 ore : Roma: precipitazioni da sparse a diffuse con carattere temporalesco Roma – Di seguito la nota emessa dalla Regione Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. Con indicazione che dalla serata di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Allerta Meteo Sardegna : domani piogge e temporali : Allerta meteo della protezione civile per domani in Sardegna. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse e a prevalente carattere temporalesco, in particolare durante le ore centrali e nel pomeriggio. Sono attesi cumulati moderati su tutta l’isola. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani piogge e temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Meteo - arrivano i temporali : Allerta gialla in sei regioni : A causa di una perturbazione la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla su Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Veneto, gran parte dell'Emilia-Romagna, Marche e Umbria orientale.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte - forti temporali in arrivo : rischio idrogeologico sulle Alpi : Torna l’Allerta maltempo sul Piemonte a causa dei temporali, anche localmente forti. Il rischio idrogeologico e’ localizzato in particolare sui rilievi occidentali e sulle pianure. E’ quanto prevede l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Secondo le previsioni, l’anticiclone nord-africano che ha portato tempo stabile e soleggiato viene scalzato dalla bassa pressione in moto dalle Baleari ...

