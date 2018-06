Alla Camera si è sancita la fine del fair play. Ora la legislatura può avere inizio

agi

: Dal prof.#Conte alla Camera un intervento “imbarazzante” per pochezza, genericità, banalità. Assenza di visione e d… - pierofassino : Dal prof.#Conte alla Camera un intervento “imbarazzante” per pochezza, genericità, banalità. Assenza di visione e d… - fattoquotidiano : Governo, passa la fiducia alla Camera con 350 sì. Il momento della proclamazione: boato e applausi di M5s e Lega - Ettore_Rosato : Gli applausi non sono riusciti a mascherare l’assoluta mancanza di un’idea complessa di paese, i riferimenti alla C… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Se la discussionesulla fiducia al governo Conte non lasciava presagire grandi novità sul merito delle questioni affrontate, rispetto a quanto già emerso martedì al Senato, è stato il clima a fare da sfondo al dibattito. E a mutare completamente il mood, nella seduta di Montecitorio. Grande assente, infatti, è stato oggi quelche aveva pervaso l'aula di Palazzo Madama, culminato in due standing ovation di tutto l'emiciclo: una per la senatrice a vita Liliana Segre e l'altra per il bracciante maliano Soumayla Sacko. A farla da padrone, a Montecitorio, è stato lo scontro reiterato tra i deputati Pd e quelli M5s, che ha 'regalato'platea le prime bagarre della XVIII, ideale antipasto di quello che potrebbe essere il leitmotiv dei prossimi mesi. La sveglia per l'opposizione ...