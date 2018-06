Alla Camera si è sancita la fine del fair play. Ora la legislatura può avere inizio : Se la discussione Alla Camera sulla fiducia al governo Conte non lasciava presagire grandi novità sul merito delle questioni affrontate, rispetto a quanto già emerso martedì al Senato, è stato il clima a fare da sfondo al dibattito. E a mutare completamente il mood, nella seduta di Montecitorio. Grande assente, infatti, è stato oggi quel fair play che aveva pervaso l'aula di Palazzo Madama, culminato in ...

Conte ottiene la fiducia Alla Camera con 350 voti a favore - 236 contrari e 35 astenuti : "Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica" e "questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori ...

Il governo Conte ottiene la fiducia Alla Camera con 350 voti : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati (CLICCA QUI PER IL NOSTRO RESOCONTO ORA PER ORA): 350 i voti a favore dall’aula di Montecitorio, 236 i contrari e 35 gli astenuti. Si conclude così una giornata nella quale non sono mancate, al solito, le polemiche, soprattutto tra la maggioranza e il gruppo del Partito Democratico. alla fine, però, l’esecutivo di Giuseppe Conte ha incassato una fiducia leggermente più ampia di ...

Il governo ottiene la fiducia Alla Camera. Conte Alla prova dell’Aula tra lapsus - gaffe e proteste : Dopo una «prima» tutto sommato tranquilla in Senato, la replica alla Camera è stata molto più movimenta per il neo premier Giuseppe Conte. Sui numeri della fiducia, arrivata in serata nessuna sorpresa: 350 sì da M5s e Lega, 236 no di Pd e Forza Italia e 35 astenuti di Fratelli d’Italia. La performance di Conte però è stata meno sicura, tra appunti ...