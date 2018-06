Alessandro Leogrande | quando penso a Taranto penso a lui E a quanto manca

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 giugno 2018) Oggi è un Wind Day, qui. Si chiama proprio così, in inglese, come se fosse un giorno speciale. Un giorno fuori dall’ordinario. E in effetti, le scuole sono chiuse, e dalle 12 alle 18, è consigliato stare in casa, e non aprire le finestre. Perché tira vento. Eè rossa delle polveri dell’Ilva. Dai Tamburi, dalla zona industriale mi avvio verso la città vecchia, verso i suoi resti. Deserta, i muri erosi dal tempo e dal sale. E mi torna in mente un pezzo di. Un pezzo in cui gira per, in un giorno di inverno e tramontana, e sono tutti palazzi sfitti, cantieri fermi, attività dismesse mentre gira, gira, gira, di periferia in periferia in questa città senza più un centro: e arriva alle case operaie del Paolo VI. Arriva alla Ungaretti, in cui suo padre ha insegnato per trent’anni. Trasformandola in un riferimento per l’intero ...