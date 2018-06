Alessandra Ghisleri a L' aria che tira | ' Matteo Salvini vola nei sondaggi | ma deve fare

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - una Caporetto. Alessandra Ghisleri - il sondaggio : di chi si fidano meno gli italiani : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , a rimetterci è il primo. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research , ospite di Omnibus a La7, ha emesso il suo verdetto: dopo due mesi di trattativa e gli ultimi, ...

Alessandra Ghisleri : 'Luigi Di Maio o Matteo Salvini? Ecco a chi conviene l'intesa. E la figura terza...' : Verso l'accordo tra M5s e Lega per un governo politico. Un accordo che sembra andare senza particolari indugi verso l'individuazione di una figura terza per il ruolo di premier. Ma a chi converrà di ...

Luigi Di Maio - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'A forza di dire no...' - una fine terribile : "A forza di dire no, Luigi Di Maio perde il contatto con l'elettorato". Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Reserarch, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 commenta così lo stallo di governo a cinquanta giorni dalle elezioni 2018. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, dopo la seconda consultazione con il presidente della Camera Roberto Fico ha confermato l'apertura al Pd per un governo "al rialzo": "Chiedo uno ...

Alessandra Ghisleri : 'Gli italiani vogliono un governo M5s-Lega. E non con Berlusconi' : Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi . E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

Alessandra Ghisleri : 'La Lega cannibalizza il centrodestra. Ma il partito unico sarebbe un errore' : A un mese dal voto, che cosa è cambiato? La risposta la offre Alessandra Ghisleri di Euromedia Research a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parla di sondaggi, ovviamente. Il dato è chiaro: la Lega ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : 'C'è il sorpasso di Matteo Salvini su Luigi Di Maio' : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini chi vogliono gli italiani? 'Rispetto a un mese fa, sono cresciuti notevolmente e si muovono appaiati'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ...

Matteo Renzi - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'Pd al bivio - deve fare come Di Battista e Di Maio' : 'Il Pd è a un bivio, Matteo Renzi dovrebbe fare come il Movimento 5 Stelle '. Il consiglio arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia un colpo. Ospite di Omnibus su La7, la ...