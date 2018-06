Alberto Mezzetti Un futuro in tv per il Tarzan di Viterbo? Il grande sogno Vincitore

Veronica Satti : la dedica ad Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello : Grande Fratello: Veronica Satti fa una dedica al vincitore Alberto Mezzetti Nella casa del Grande Fratello, Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono conosciuti e tra loro è nato un bel rapporto d’amicizia. Un bacio tra il vincitore e la figlia di Bobby Solo aveva scatenato le polemica ma i due protagonisti hanno precisato che […] L'articolo Veronica Satti: la dedica ad Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - finale live : Vince Alberto Mezzetti - Alessia seconda classificata. Matteo terzo classificato. Lucia - Simone e Veronica eliminati. Gina Lollobrigida super ospite : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo batte Alessia Prete al foto finish e si aggiudica il montepremi da 100 mila euro. Su leggo.it il live della...

Alberto Mezzetti - il montepremi del Gf per i debiti : "Alcuni affari andati male" : Alberto Mezzetti non ha mai nascosto il vero motivo per cui ha partecipato al Grande Fratello, cioè risolvere una situazione economica difficile che si porta avanti da diversi anni. E il...

Alberto Mezzetti dice la sua sul ritiro degli sponsor dal GF 15 : Grande Fratello, Alberto Mezzetti: “Il ritiro degli sponsor? Condivido” Alberto Mezzetti, vincitore di quest’ultima edizione del Grande Fratello 15 si è messo a nudo in un’intervista rilasciata a Il Giornale, in cui ha parlato della fuga degli sponsor dal programma in seguito alle polemiche nate in Casa, ma anche dell’uso che farà del montepremi e ha lanciato anche numerose frecciate velenose contro i suoi ex ...

Grande Fratello 2018 - la prima intervista di Alberto Mezzetti : "Baye aggressivo - Aida egocentrica - Angelo eccessivo" : Il vincitore del reality spara a zero sugli ex inquilini e confessa i suoi sogni futuri: "Mi piacerebbe diventare un attore"

Alberto Mezzetti : la novità de L’Isola e i commenti sul “trash” del GF : Grande Fratello: Alberto Mezzetti sbarca a L’Isola dei Famosi e diventa attore? Da ultimo vincitore di Grande Fratello, Alberto Mezzetti sogna in grande. Dopo aver vinto un premio di 100.000 euro, l’ex modello soprannominato il “Tarzan di Viterbo” ora guarda lontano. In futuro, oltre a ripagare alcuni debiti gli piacerebbe prendere parte ad un nuovo […] L'articolo Alberto Mezzetti: la novità de L’Isola e i ...

Grande Fratello 15 - Alberto Mezzetti : "Gli sponsor ritirati? Condivido la loro scelta" : Il Tarzan di Viterbo, aka Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 15, sembra critico nei confronti di alcune scene viste all'interno della Casa di Cinecittà. Tant'è che racconta di essere d'accordo con quelle aziende che hanno deciso di interrompere la collaborazione di product placement con il reality per gli atti di bullismo e violenza messi in scena da cast: "Una scelta lecita da parte delle aziende, che Condivido. E le dirò ...

