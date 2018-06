Al via la nuova stagione della Cava di Roselle

The Generi - la nuova serie di Maccio Capatonda al via on demand : A partire dal 7 giugno, con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now TV e su Sky On demand, è disponibile The Generi, la nuova surreale serie comica di Maccio Capatonda. Come dice lo stesso titolo, Generi cinematografici rivisti e corretti per l’occasione, risate e cliché in abbondanza – riletti con la consueta comicità paradossale – per la nuova produzione originale Sky e Lotus Production che segna il ritorno in tv di Maccio, ...

Rotterdam - Brexit e le insidie sulla nuova via della Seta : Il più grande scalo marittimo del continente si prerara a gestire l’uscita di Londra dalla Ue e la concorrenza della Cina. I manager puntano sull’innovazione per attenuare gli effetti burocratici e logistici del divorzio britannico...

Ricerca : nuova ipotesi per la cura l’Alzheimer - il viagra potrebbe avere un ruolo fondamentale : La malattia di Alzheimer (AD) è una patologia neurodegenerativa caratterizzata da deficit cognitivo e da una varietà di sintomi neuropsichiatrici. L’attuale trattamento farmacologico prevede sostanzialmente la somministrazione di inibitori dell’acetilcolinesterasi (farmaci che hanno un modesto effetto sul declino cognitivo) e psicofarmaci atti a limitare i disturbi comportamentali. Non esiste una terapia efficace, fondamentalmente perché i ...

Business aviation - Rolls-Royce lancia la nuova famiglia di motori Pearl : "La combinazione di performance eccezionali, economia e affidabilità ne fanno la soluzione perfetta per il nuovo velivolo Global di Bombardier", commenta Chris Cholerton. "Con il motore Pearl, stiamo ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso : Treviso, 5 giu. (AdnKronos) – ‘Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei pronto soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiamo a ridurre, se non eliminare, le attese, quanto meno quelle che non dovrebbero esserci. La perfezione non esiste, ma alla perfezione ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Troppo spesso ‘ ha tenuto a sottolineare il Presidente della Regione ‘ quando si vuol alzare polveroni politici, la Sanità privata-convenzionata viene dipinta alla gente come un problema. Invece è tutto il contrario. Nel Veneto il rapporto con il sistema pubblico è virtuoso ed equilibrato: dove non arriviamo noi, arrivano loro e viceversa, e a guadagnarci è il paziente. Esempi virtuosi ...

Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero via : tutto sulla nuova fiction di Rai1 : Giuseppe Zero è orfano de Il Paradiso delle Signore che sicuramente diventerà una "soap" per il pomeriggio di Rai1 già dal prossimo settembre e questo lo spinge verso nuovi progetti. Uno di questi è Mentre ero via. Ad annunciarlo è stato lui stesso che sui social ha pubblicato una foto del suo ritorno sul set mettendo tra gli hashtag proprio il nome della fiction che vedrà come protagonista femminile Vittoria Puccini per la regia di Michele ...

Reazione a catena – Al via la nuova edizione con la nuova conduzione di Gabriele Corsi. : Arriva l’estate, ecco Reazione a catena, che torna da stasera, 4 giugno e fino al prossimo 23 settembre, tutti i giorni dalle 18:45 alle 20, ovviamente su Raiuno. La novità più importante di questa edizione è la conduzione. Dodicesima edizione e quarto nuovo conduttore della storia del game. Dopo tre anni di Pupo, quattro di […] L'articolo Reazione a catena – Al via la nuova edizione con la nuova conduzione di Gabriele Corsi. ...

Roma. Al via il 27 giugno la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre : Start il 27 giugno per la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabettiano d’Italia, costruito secondo il

La nuova via della seta : La Cina sta investendo miliardi per far rinascere l’antica via commerciale. Davide Monteleone ne ha seguito un tratto fino al Kazakistan. Leggi

viaggi & Turismo : la SPA dei primati a bordo della nuova Celebrity Edge : Celebrity Edge – la nuova ammiraglia che verrà consegnata a dicembre 2018 a Celebrity Cruises, il marchio di modern luxury design del Gruppo Royal Caribbean Cruise Lines – aggiunge un altro, importante tassello al ricco mosaico degli annunciati primati a bordo: si tratta del centro benessere The Spa, che offrirà agli ospiti una serie di trattamenti innovativi e mai proposti prima su una nave da crociera. The Spa, progettata dalla ...