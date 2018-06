Al via a Riccione il primo ' Sport Digital Marketing Festival'

Riccione - il 5 e 6 maggio va in scena il Triathlon. Tutte le modifiche alla viabilità : ' Si tratta di un'occasione speciale per la città " dichiara l'assessore al turismo e sport Stefano Caldari " due giorni di sport e di divertimento che nel caso del triathlon è anche spettacolo e ...

Nuoto : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Riccione. Non sono a rischio gli Europei 2018 a Glasgow : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile). L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo avevano già lasciato intendere che qualcosa dal punto di vista fisico non andava. Parlando con il suo allenatore Marco Pedoja si è appurata la vera causa dei dolori provati ...