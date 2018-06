huffingtonpost

: HuffPost: Al ministro tocca stringere le mani anche al 'diavolo'. Di Maio in foto con gli odiati De Gennaro e Prof… - MPenikas : HuffPost: Al ministro tocca stringere le mani anche al 'diavolo'. Di Maio in foto con gli odiati De Gennaro e Prof… - vincemes70 : RT @HuffPostItalia: Al ministro tocca stringere le mani anche al 'diavolo'. Di Maio in foto con gli odiati De Gennaro e Profumo https://t.c… - RadioLondra_ : Al ministro tocca stringere le mani anche al 'diavolo'. Di Maio in foto con gli odiati De Gennaro e Profumo -

(Di giovedì 7 giugno 2018) C'è un significato altamente simbolico nella photo opportunity della prima uscita di Luigi Didadello Sviluppo economico. È una istantanea del nuovo tempo politico quella che ritrae il neo"populista" tra i vertici della prima azienda italiana nel settore della difesa e l'aerospazio, il gruppo Leonardo, di cui il Movimento 5 Stelle guidato da Diha chiesto in passato strenuamente le dimissioni. È nelle cose che il passaggio dall'opposizione dura e pura all'incarico di governo implichi un cambio di passo nelle dichiarazioni pubbliche e nello stile; così come possa comportare dila mano a quello che consideravi il, incarnato in questo caso da Alessandro Profumo nella veste di amministratore delegato, e Gianni De Gennaro, presidente di Leonardo.Nel suo tour all'interno dello stabilimento dell'ex Finmeccanica di ...