Al Bano e Romina si sposano? Il dettaglio su Instagram scatena i fan

La mamma di Al Bano dura con Loredana Lecciso. E spunta un anello per Romina : Al Bano e Romina Power è di nuovo amore? Può essere e rumors, perfino su un possibile matrimonio, si rincorrono. Di certo i due hanno la benedizione della signora Jolanda, mamma del cantante pugliese. Nel documentario Mia Madre, Donna Jolanda, 95 anni, è molto dura nei confronti di Loredana Lecciso e non lascia dubbi a chi vanno le sue preferenze. Al Bano spiega che “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece signora ...

Al Bano - mamma Jolanda su Romina Power e Loredana Lecciso : ‘Ci sono donne e…’ : Che tra Loredana Lecciso e Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi, i rapporti non fossero idilliaci è cosa nota da tempo, ma quel che la donna ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola il 4 giugno rilasciata in occasione della messa in onda su Rete4 di Madre mia non lascia più alcun dubbio. Come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana? “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece ...

7 luglio - Costa Crociere compie 70 anni : a Genova anche il concerto di Al Bano e Romina : Il Teatro delle Feste del Porto Antico ospiterà dalle 18 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche, Enrique Balbontin e tanti altri comici genovesi.

Al Bano e Romina Power insieme : tra loro il dramma di Ylenia Carrisi : Al Bano e Romina di nuovo insieme? Il gossip impazza e si ipotizzano perfino le nozze. Ma a dividerli rimane ancora il dolore per Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa nel lontano 1994 a New Orleans e mai più ritrovata. Fu proprio la sua sparizione a decretare la fine del matrimonio tra il cantante e la Power. Sofferenza e accuse reciproche determinarono la crisi profonda tra i due. Ora che l’affetto e l’amore di fatto mai esaurito ...

Al Bano parla della figlia Ylenia avuta da Romina : "La raggiungerò in Paradiso" : In una intervista a Chi, Al Bano torna a parlare della figlia Ylenia Carrisi. Un dolore immenso, quello subito dal cantante e dalla madre della ragazza, Romina Power. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Al Bano definisce la scomparsa della figlia come "il dolore più grande della mia vita" e poi sembra chiudere la porta alla speranza di rivederla: "So che è in paradiso e la raggiungerò".A ipotizzare che la figlia fosse ancora in vita era ...

Al Bano Carrisi spegne le speranze di Romina Power : 'Ylenia? La raggiungerò in paradiso' : Parla, ancora, Al Bano Carrisi . Lo fa in un'intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini , dove afferma di essere 'finalmente l'uomo più felice del mondo'. Poi, però, le parole sul dolore 'più grande della mia vita', la scomparsa della figlia, Ylenia Carrisi : 'So che è in Paradiso e la raggiungerò', afferma il cantante. Insomma, Al Bano mostra ...

Al Bano e Romina Power - ultimo concerto. E poi sarà solo amore? : Se il gossip sul possibile matrimonio di Al Bano e Romina Power non ha ancora avuto conferme ufficiali, da più parti arrivano segnali che tra i due qualcosa è nuovamente scattato. Se Al Bano è più cauto e continua a ribadire che è solo l’affetto che li lega, Romina è senz’altro più dirompente. Sicuramente i due passano diverso tempo insieme, poiché sono impegnati in un tour che terminerà il prossimo dicembre. Anzi il concerto ...

AlBano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' Video : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare [Video]. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a Diva e donna, il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia ...

A Bolzano il concerto di addio di Al Bano e Romina Power : Bolzano . "Smetterò di cantare alla fine del prossimo anno" ha annunciato Al Bano lo scorso 15 novembre su Rai Uno durante la trasmissione "Porta a porta". Con due operazioni di cardiochirurgia alle ...

AlBano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a "Diva e donna", il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia d'Italia. Su Rete ...

Al Bano e Romina : cosa sta succedendo tra i due? Video : Bentrovati con un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina. [Video] I due cantanti, negli ultimi mesi, si trovano al centro di numerosi pettegolezzi. Infatti, il leone di Cellino, dopo la separazione da Loredana ha fatto scatenare i suoi fans che lo vorrebbero rivedere tra le braccia della Power. Ad incuriosire ancora di più i loro seguaci, sono state delle dichiarazioni fatte proprio dalla ex durante un'intervista. Scopriamo insieme cosa ...

Dopo la separazione da Loredana Lecciso - Al Bano e Romina si sono ritrovati : la verità mai detta : Quella dei Carrisi è ormai una saga a tutti gli effetti. Una di quelle storie alla Beautiful in cui non è chiaro se l’arte imita la vita o viceversa. Ora alle vicende amorose si aggiunge un nuovo capitolo. Sulle pagine di Chi, Al Bano ha parlato ha parlato della donna che stima di più in assoluto: mamma Jolanda. L’artista ha raccontato il rapporto della madre con Romina Power e ha spiegato perché ha deciso di realizzare un ...