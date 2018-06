AIDAA scrive al Ministro Costa | “Fermi la strage di Lupi e Orsi”

meteoweb.eu

: Spiagge aperte agli animali, AIDAA scrive ai sindaci del messinese - tempostretto : Spiagge aperte agli animali, AIDAA scrive ai sindaci del messinese -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il presidente nazionale diLorenzo Croce ha inviato una lettera ed ha registrato un appello video destinato al nuovodell’ambiente Generale Sergionei quali chiede un “intervento immediato delper mettere in sicurezza la vita deie degli orsi, specialmente dopo la decisione delle provincie di Bolzano e Trento di poter autorizzare il loro prelievo”. Oltre al Trentino ci sono altre regioni con in testa Valle d’Aosta, Toscana ed Emilia Romagna che hanno chiesto o stanno per chiedere al governo delle deroghe per prelievi forzosi die cani lupoidi ibridi se questi in qualche modo danno fastidio agli allevatori. “Visti i precedenti con i due orsi in Trentino e con la conclamata volontà di alcune organizzazioni di categoria degli allevatori che sostengono di poter sparare liberamente aiper legittima difesa ...