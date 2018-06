Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne? Maria De Filippi e la mossa

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio attacca Aida Nizar : 'Ha rovinato il programma' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Le ultime novita' svelano che Cristiano Malgioglio ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, dove ha letteralmente asfaltato Aida Nizar e Simone Coccia Colaiuta. GF15: Cristiano Malgioglio contro Alberto Mezzetti Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé a poche ore dalla conclusione del ...

Uomini e Donne : Aida Nizar e Loredana Lecciso nuove troniste : Nuovi tronisti Uomini e Donne: spuntano i nomi di Aida Nizar e Loredana Lecciso Uomini e Donne è finito da poco ma già si lavora alla prossima edizione. Chi saranno i nuovi tronisti di settembre? Secondo quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Vero Tv, Maria De Filippi starebbe valutando due “nomi importanti”. Quelli di Aida […] L'articolo Uomini e Donne: Aida Nizar e Loredana Lecciso nuove troniste proviene da ...

Gf - Rita Dalla Chiesa sbotta contro Aida Nizar : "Fuori dall'Italia" : Domenica scorsa, Aida Nizar ha ricevuto una multa da 450 euro dai vigili per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi. L'episodio, ovviamente, non è passato inosservato e ha scatenato un mare di ...

Aida Nizar al Gf Vip? Arriva la verità della spagnola : Finito il Gf Nip, tutto si è messo in moto per reclutare i nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Gf Vip.E tra possibili corteggiatori e tronisti di Uomini e Donne e ex concorrenti dell'Isola dei Famosi, è partito il toto nome. Fra questi ci è finito pure quello di Aida Nizar. L'ex concorrente del Gf Nip, infatti, con il suo temperamento non del tutto sobrio ha conquistato il pubblico. Nel bene e nel male, infatti, la spagnola fa ...

Aida Nizar : "No al Grande Fratello Vip 2018" : Il Grande Fratello Vip 2018 tornerà a settembre con la conduzione di Ilary Blasi. In queste settimane, si sta mettendo a punto il cast della terza stagione della versione vip del reality di Canale 5. Aida Nizar, turbolenta e controversa concorrente della quindicesima edizione ha ammesso, sui propri social, di aver rifiutato la promozione sul campo: Aida ha detto no. Ci sono altre cose affascinanti da fare. La defezione della bella spagnola ...

Grande Fratello 2018 / Novità dopo la finale : il gesto di Aida Nizar e la crisi di Baye Dame : Grande Fratello 2018, cos'è accaduto ai concorrenti dopo la finale? Dal gesto di Aida verso i compagni alle confessioni shock di Baye Dame(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Aida Nizar dice no al GF Vip : c’entra Barbara d’Urso? : Grande Fratello Vip: Aida Nizar rifiuta per Barbara d’Urso? Aida Nizar, è inutile negarlo, è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione del reality condotto da Barbara d’Urso. Il nome della bella provocatrice spagnola è spuntato, qualche giorno fa, tra i personaggi che andrebbero a formare il cast della nuova edizione del GF Vip. Aida però, su uno dei suoi profili social, ha risposto a una fan che le ...

Grande Fratello Vip 2018 cast : Aida Nizar ha rifiutato la proposta : Grande Fratello Vip: la spagnola Aida Nizar rifiuta Aida Nizar è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Un vero e proprio fenomeno che ha aperto tantissime discussioni. La spagnola da una parte del pubblico viene criticata mentre dall’altra viene amata per la sua positività. Proprio per […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 cast: Aida Nizar ha ...

Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar : “Perché non la rispediscono in Spagna?” : Rita Dalla Chiesa attacca Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi: “Fuori dall’Italia” Aida Nizar è un personaggio che fa discutere e lo si è visto sia nella casa del Grande Fratello sia fuori. Il suo bagno nella Fontana di Trevi a Roma le è costato, oltre alla multa, tantissime critiche. Anche Rita […] L'articolo Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar: “Perché non la rispediscono in Spagna?” proviene da ...

Aida Nizar lascia la chat di whatsapp del Grande Fratello durante la finale - concorrenti increduli : Aida Nizar è nel bene e nel male il vero personaggio della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D'Urso . durante la finale di lunedì sera che ha visto trionfare Alberto Mezzetti , ...

Grande Fratello - Rita Dalla Chiesa massacra Aida Nizar : perché la vuole cacciare dall'Italia : L'ex inquilina del Grande Fratello Aida Nizar ha fatto saltare i nervi a Rita Dalla Chiesa dopo il bagno nella Fontana di Trevi della scorsa settimana. La multa contro la showgirl spagnola secondo la ...

Aida Nizar lascia la chat di whatsapp del Grande Fratello - concorrenti increduli : Aida Nizar è nel bene e nel male il vero personaggio della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D'Urso . Durante la finale di lunedì sera che ha visto trionfare Alberto Mezzetti , ...

Aida Nizar contro i concorrenti del Grande Fratello dopo la finale : Aida Nizar si schiera di nuovo contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Aida Nizar di nuovo contro i concorrenti del Grande Fratello dopo la finale. A dichiararlo è Angelo Sanzio, il quale ha condiviso lo screen di una conversazione su Instagram. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino ha pubblicato sulle Storie l’immagine che mostra l’abbandono […] L'articolo Aida Nizar contro i concorrenti del Grande Fratello ...

Rita Dalla Chiesa contro Aida Nizar : “Rispeditela in Spagna” : Aida Ninar nella Fontana di Trevi: Rita Dalla Chiesa furiosa Protagonista in assoluto della quindicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso, conclusasi lunedì 4 giugno con la proclamazione di Alberto Mezzetti come vincitore, Aida Nizar è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. Il ciclone spagnolo, conosciuto per l’eccessiva esuberanza, la sua gioia di vivere ...