Activision ci invita all'E3 per scoprire : Activision, una consociata interamente controllata di Activision Blizzard, ha svelato oggi il suo palinsesto per l'Electronic Entertainment Expo (E3) 2018, che si terrà dal 12 al 14 giugno presso il Convention Center di Los Angeles. Presso lo stand Activision (#1001), situato nella South Hall, il pubblico potrà provare per la prima volta titoli di successo come Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: I Rinnegati e Spyro Reignited Trilogy. Ai fan, ...