Accordo Governo Usa-Zte | i cinesi dovranno pagare maximulta da un miliardo di dollari

Governo - sindaco Sala : “Famiglie arcobaleno? Totalmente in disAccordo con Fontana - sbagliato ignorarle” : “Periodo turbolento ma sono pronto a collaborare col nuovo Governo, ovviamente in linea con la posizione di Milano che pensa a crescita “. Così il sindaco Giuseppe Sala intervistato questa mattina in piazza Duomo, al termine della celebrazione della Festa della Repubblica. “I Ministri? Facciamoli lavorare, poi li giudicheremo. Totalmente in disaccordo con Fontana sulle famiglie arcobaleno, ignorare una parte della società è ...

Borsa: Ftse Mib parte in rialzo del 2-1% dopo Accordo su Governo Conte, spread giu'

Governo: nuovo Accordo Di Maio-Salvini. Conte al Quirinale alle 21

Accordo trovato tra Salvini e Di Maio - sarà governo Conte : (Foto: giorgiameloni.it) Aggiornamento ore 22,38 – trovato l’Accordo tra Salvini e Di Maio: il governo Conte prende forma. Entrambi i leader saranno vice premier, il leghista avrà il ministero dell’Interno, il pentastellato quello del Lavoro. Nessun ministero a Fratelli d’Italia, che si asterrà dalla fiducia. ———- Il premier Carlo Cottarelli ha rimesso il proprio mandato, Giuseppe Conte atteso ...

Lega e M5S - c’è l’Accordo sul governo politico : I partiti spostano Paolo Savona dall’Economia agli Affari europei. Moavero agli Esteri, conferme per i ruoli di Di Maio a Sviluppo economico e Lavoro e Salvini all’Interno. Il leader della Lega: «Forse finalmente ci siamo». Cottarelli rimette il mandato al presidente della Repubblica: «La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni»

Governo : Accordo politico M5s-Lega - Conte presidente del Consiglio : 'È stato raggiunto l'accordo per un Governo politico M5s-Lega con Giuseppe Conte presidente del Consiglio'. Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. All'Economia Giovanni Tria, professore di Tor Vergata. Paolo Savona sarà ministro degli Affari Europei, agli Esteri Moavero Milanesi.

Conte al Colle da Mattarella per l'incarico 'Governo politico'. Accordo M5S-Lega Tria all'Economia - Savona Affari Ue. Al Tesoro dovrebbe andare il professor Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma, dove è docente di Economia politica. Enzo Moavero Milanesi potrebbe andare

Governo - raggiunto l'Accordo tra M5s e Lega - Conte premier

Lega e M5S - Accordo sul governo politico con Conte premier : I partiti spostano Paolo Savona dall’Economia agli Affari europei. Moavero agli Esteri, conferme per i ruoli di Di Maio a Sviluppo economico e Lavoro e Salvini all’Interno. Salvini: «Forse finalmente ci siamo»

L'Accordo di governo è stato chiuso. Cottarelli rimette l'incarico. Ecco la lista dei ministri di Conte : Aggiornamento. 19.39 Cottarelli ha rimesso l'incarico Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato conferitogli da Sergio Mattarella. La prossima tappa è la convocazione di Giuseppe Conte. 19.27 Salvini: "Finalmente ci siamo dopo tanti ostacoli" "Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani. Forse finalmente ci siamo, ...

Accordo di governo M5s-Lega fatto - Conte premier. Alle 19.30 Cottarelli al Quirinale. La crisi politica, giunta al suo 88esimo giorno, è giunta finalmente ad una svolta. Intorno Alle 18.00 alla Camera è giunto il professor Giuseppe Conte, per partecipare all'ennesimo faccia-a-faccia

L'Accordo di governo è stato chiuso. Ecco la lista dei ministri che proporrà Conte : Aggiornamento. 19.27 Salvini: "Finalmente ci siamo dopo tanti ostacoli" "Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani. Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie. Grazie per la fiducia amici, vi voglio bene e sappiate che avrò bisogno di voi". Lo scrive su facebook Matteo Salvini, dopo aver annunciato insieme a Luigi Di Maio di ...