Acciaierie Venete | operai in sciopero dopo morte collega

Padova - morto uno degli operai ustionati/ Incidente alle Acciaierie Venete : non ce l’ha fatta Sergiu Todita : Padova, morto uno degli operai ustionati, Incidente alle Acciaierie Venete: non ce l’ha fatta Sergiu Todita, 44enne, ferito durante il crollo della siviera contenente acciaio fuso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Sergiu non ce l'ha fatta - morto l'operaio ferito nell'incidente delle Acciaierie Venete : Non ce l'ha fatta Sergiu Todita, uno dei quattro operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente di Acciaierie Venete ...

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fi

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fisiche. Oggi la morte di Sergiu Todita, ricoverato a Cesena in seguito all’incidente drammatico delle Acciaierie Venete di Padova. ...

Acciaierie Venete - è morto dopo quasi un mese di agonia uno degli operai ustionati : È morto Sergiu Todita, l'operaio di 40 anni coinvolto in un grave incidente nelle Acciaierie Venete, nella zona industriale di Padova, lo scorso 13 maggio. Quattro operai quella domenica furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati. Sette persone sono finite nel registro degli indagati.Continua a leggere

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fisiche. Oggi la morte di Sergiu Todita, ricoverato a Cesena in seguito all’incidente drammatico delle Acciaierie Venete di Padova. ...

Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) - "Purtroppo non ce l'ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell'incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto". A confermare la notizia della morte dell'operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris

Incidente alle Acciaierie Venete - morto uno degli operai ustionati - : Sergiu Todita, 40 anni, era stato investito da liquido incandescente lo scorso 13 maggio. Era uno dei due lavoratori in gravi condizioni

Incidente alle Acciaierie Venete - morto uno degli operai ustionati : Incidente alle Acciaierie Venete, morto uno degli operai ustionati Sergiu Todita, 40 anni, era stato investito da liquido incandescente lo scorso 13 maggio. Era uno dei due lavoratori in gravi condizioni Parole chiave: padova ...

Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Purtroppo non ce l’ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell’incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto”. A confermare la notizia della morte dell’operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris Scarpa. Quella domenica quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati, due ...

Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Purtroppo non ce l’ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell’incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto”. A confermare la notizia della morte dell’operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris Scarpa. Quella domenica quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati, due ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : morto uno degli operai ustionati dalla colata incandescente : È morto dopo 25 giorni di ricovero al centro grandi ustionati di Cesena Sergiu Todita, l’operaio 40enne di origine moldava coinvolto nell’incidente avvenuto a maggio nelle Acciaierie Venete a Padova. In queste settimane, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni riportate su quasi il 100 per cento del corpo hanno impedito di intervenire chirurgicamente. Todita, che abitava nella città veneta, lascia una moglie e una ...

Padova - produzione ferma alle Acciaierie Venete dopo l’incidente con l’acciaio fuso. Azienda : ‘350 operai in cassa integrazione’ : cassa integrazione per 350 lavoratori su cinquecento. È questo lo scenario che Acciaierie Venete, l’Azienda in cui domenica 13 maggio una siviera con acciaio fuso si è staccata travolgendo 4 operai, ha prospettato ai sindacati in un incontro avuto lunedì pomeriggio. “Una soluzione che noi rifiutiamo e per questo motivo venerdì ci riuniremo in assemblea”, ha spiegato dopo cinque ore di faccia a faccia con i vertici il segretario ...

Acciaierie Venete Padova - tra i 7 indagati per l’incidente anche i vertici della friulana Danieli : Sono sette gli imprenditori e i tecnici indagati, in attesa che una perizia confermi se è stato per davvero il cedimento di un gancio a causare il gravissimo incidente di domenica mattina alle Acciaierie Venete di Padova, quando una colata di ghisa incandescente ha ustionato quattro operai, due dei quali in modo gravissimo. Gli esperti dello Spisal dell’Ulss 6 Euganea hanno già accertato che la probabile causa è costituita proprio da ...