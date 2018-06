Abruzzo regione fragile | Cresa | un residente su 5 a rischio povertà

Regione Abruzzo istituito l'Albo Unico Regionale per le Pro Loco : L'Aquila - Il Presidente Luciano D'Alfonso ha promulgato - lo scorso 22 maggio - la L.R. n° 9: 'Norme per la promozione ed il sostegno delle Pro Loco'. Il provvedimento, consultabile a breve sul BURAT (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico), entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Molteplici le innovazioni contenute nel provvedimento Regionale di emanazione presidenziale. La ...

La Procura accusa : "La Regione Abruzzo lasciò Rigopiano isolato" : Gli indagati "determinavano le condizioni per il totale isolamento dell'Hotel Rigopiano" e "attivavano tardivamente" il Comitato Emergenze. Sono queste alcune delle accuse formulate dalla Procura di...

Cyber Trainer - parte progetto Regione Abruzzo guidato da Leonardo : Roma, 31 mag. , askanews, È partito 'Cyber Trainer', progetto che vede Leonardo a capo di un raggruppamento di enti di ricerca, tra cui l'Università de L'Aquila, e alcune PMI della Regione Abruzzo. Il ...

Rigopiano - indagati governatori della regione Abruzzo dal 2005 a oggi - : Si allarga l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti : avvisi di garanzia per Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori, Ottaviano Del Turco ...

Rigopiano - indagati governatori della regione Abruzzo dal 2005 a oggi : Rigopiano, indagati governatori della regione Abruzzo dal 2005 a oggi Si allarga l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti : avvisi di garanzia per Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Le ipotesi di reato sono omicidio e disastro ...

Regione Lazio : Prorogato conferimento rifiuti AMA in Abruzzo : Roma – Approvata dalla Giunta regionale la delibera con cui viene prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di conferire i rifiuti prodotti da Roma Capitale in due impianti abruzzesi di Trattamento meccanico biologico. La proroga rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 39.000 tonnellate di rifiuti “talquale” raccolte da AMA spa. “L’Amministrazione regionale garantisce una ...

Regione Abruzzo - Art.1-MDP Abruzzo : «Basta perdere ulteriore tempo.." : L'Aquila - Non daremo sponda alle strumentalizzazioni delle opposizioni in consiglio regionale, ma è arrivato il momento di ribadire con la massima chiarezza che, per Art. 1 MDP, occorre immediatamente porre fine alle ambiguità sul governo della Regione, sulla sua maggioranza e su un programma di fine mandato evocato da tutti ma di cui sembra essersi persa traccia negli ultimi giorni. Il senso di responsabilità che abbiamo ...

Sito della Regione Abruzzo attaccato da AnonPlus Tecnici al lavoro per ripristinare la funzionalità : L'Aquila - Attacco hacker questa sera al Sito istituzionale della Regione Abruzzo. La home page è stata oscurata e sostituita da una schermata firmata da AnonPlus. "Ogni persona che vuole difendere la propria libertà di informazione, la libertà del popolo e l'emancipazione di quest'ultimo dalla schiavitù dei media e di chi ci governa, di chi ci usa per i suoi sporchi fini, fa già parte di ...

