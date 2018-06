A Star Is Born | il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper

Il trailer (quasi) senza musica di È nata una stella (A Star is Born) : Finalmente è arrivato. Il trailer dell’esordio alla regia di Bradley Cooper con È nata una stella (A Star is Born), in cui figura anche come sceneggiatore, produttore e protagonista maschile accanto a Lady Gaga, era uno di quelli più attesi dell’anno. Il terzo remake di È nata una stella (A Star is Born) dalla pellicola del 1937, si misurerà anche con le edizioni del 1954, diretta da George Cukor (la prima a colori, e con Judy ...