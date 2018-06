A Roma il progetto “Kombat-tiamo il bullismo e tutte le forme di razzismo attraverso lo

Roma : parte il progetto #ViaLibera. Ferme auto e scooter : Roma: prossimamente previsto ampliamento dei percorsi Roma – Sta per partire la proposta #ViaLibera. L’iniziativa vedrà la luce la prossima domenica (10 giugno). A partire dalle 10, fino alle 19, alcune strade della Capitale saranno impercorribili ad auto e scooter. Diverse le vie interessate. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo). Via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Daa via XX Settembre a piazza Venezia. E ...

Romagnoli : Credo nel progetto del Milan : MilanO, 5 GIU - Alessio Romagnoli ha rinnovato il contratto fino al 2022, perché "crede nel progetto del Milan", nonostante il club sia in attesa della sentenza Uefa sul 'Fair-play finanziario. "Qui - ...

Romagnoli : Credo nel progetto del Milan : ANSA, - MilanO, 5 GIU - Alessio Romagnoli ha rinnovato il contratto fino al 2022, perché "crede nel progetto del Milan", nonostante il club sia in attesa della sentenza Uefa sul 'Fair-play finanziario.

Romagnoli : Credo nel progetto del Milan : ANSA, - MilanO, 5 GIU - Alessio Romagnoli ha rinnovato il contratto fino al 2022, perché "crede nel progetto del Milan", nonostante il club sia in attesa della sentenza Uefa sul 'Fair-play finanziario.

"Un progetto per Roma c'è ed è pronto. Guardate nei cassetti" : ... è un progetto che si attende da molti anni, e renderebbe un po' più decente la vicina piazza Fratelli Cervi in cui sia chi si sposa sia chi dà l'addio a questo mondo non vedrebbe danzare pulmann ...

Milano-Roma Alta Velocità/ Stop treno 350 chilometri orari : chiuso il progetto Trenitalia : Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni Alta Velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:17:00 GMT)

Plantae. A Roma un progetto che unisce arte - scienza ed ecologia : Si sviluppa tra arte, scienza, storia e ambiente il progetto Plantae , ideato dall'associazione Climate Art Project per apportare nuovo sapere alle tematiche legate al verde urbano, coinvolgendo il pubblico e la città in ...

Raggi : “Pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ L'entusiasmo di Coldiretti : "Una grande opportunità" : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:31:00 GMT)

RAGGI : “PECORE TOSAERBA A Roma” - PARTE PROGETTO/ L’esperienza positiva di Berlino e della Francia : Virginia RAGGI: PARTE il PROGETTO "pecore TOSAERBA a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:21:00 GMT)

RAGGI : “PECORE TOSAERBA A Roma” - PARTE PROGETTO/ L’esperienza positiva di Berlino e della Francia : Virginia RAGGI: PARTE il PROGETTO "pecore TOSAERBA a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:21:00 GMT)

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.

Raggi : “pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ “Non staranno in centro” : decrescita ‘ovile’ nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:00:00 GMT)

Roma - vertice con la sindaca Raggi sulla Casa delle Donne : “Non vogliamo chiuderla. Ma è un progetto datato” : “vogliamo tranquillizzare la cittadinanza sulle voci sulla chiusura della Casa Internazionale delle Donne: l’amministrazione non ha questa intenzione”. È quello che assicura Rosalba Castiglione, assessora al Patrimonio di Roma Capitale, al termine dell’incontro, avvenuto oggi in Campidoglio, con le rappresentanti del Direttivo della Casa Internazionale delle Donne. Incontro cui erano presenti anche la sindaca Virginia ...

Roma - Sap e Croce Rossa contro il bullismo : il progetto #DIB : Roma, , askanews, - #DIB-DisconnettiamoIlbullismo. È il progetto-pilota per sensibilizzare e informare sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo, promosso da Sap e Croce Rossa Italiana presentato a ...