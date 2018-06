A che servono le brutte prefazioni

Da Morata a Higuain - basta con le 'balle cosmiche' : Milan - servono plusvalenze! : Prima Morata, poi Higuain e adesso Falcao . La nave sta affondando ma l'orchestrina continua a suonare. Mi tocca constatare che malgrado il mondo intero schernisca colui che teoricamente oggi sarebbe il proprietario del Milan, la UEFA abbia bocciato i cinesi , o finti tali, e che è già iniziato il fuggi fuggi di quei pochi giocatori ...

Sbarchi migranti - a cosa servono i «5 miliardi» che Salvini vorrebbe tagliare : Le altre voci di spesa contenute nel Def 2018 pubblicato dal governo riguardano operazioni di soccorso, sanità e istruzione...

Governo - Varoufakis : ‘L’euro è una casa in fiamme. Fate le riforme che servono - se Merkel dice no sarà lei a distruggerlo’ : “Se sei in una casa in fiamme senza vie di uscita, la prima cosa da fare è cercare di spegnere il fuoco“. Che, per Yanis Varoufakis, vuol dire andare a Bruxelles con proposte concrete su come cambiare le regole. “Ma se Berlino risponde Nein, non resta che procedere a livello nazionale con le riforme necessarie per non morire lentamente asfissiati. A quel punto sarà la Merkel a dover decidere di buttar fuori il Paese e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli anni di lavoro che servono per raggiungere la quiescenza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 31 maggio. Gli anni di lavoro che servono per raggiungere la quiescenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni anticipate - il fact checking : dal 2019 servono 5 mesi in più Video : Nonostante il moltiplicarsi di proposte relative alla flessibilizzazione dell'uscita dal lavoro e al superamento della legge Fornero [Video], resta sempre confermato l'adeguamento all'aspettativa di vita previsto all'interno della legge di bilancio 2018 per chi decide di esercitare l'opzione della quiescenza tramite l'anzianita' contributiva. Si tratta di un dato rilevante visto che questa strada consente attualmente di ottenere la quiescenza ...

Tronchetti Provera : “spero Icardi resti - all’Inter servono top player” : “Icardi è una bandiera dell’Inter, il capitano, un grandissimo campione: spero che alla fine la società trovi un accordo e che vada tutto nella giusta direzione“. E’ l’auspicio dell’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, sulla permanenza in nerazzurro dell’attaccante argentino. “Ho sempre considerato che i campioni devono esserci nelle squadre, il pubblico vuole il gioco di grande qualità e l’atmosfera giusta -prosegue ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - servono le vittorie! Tornano Egonu e Chirichella - sfide a Cina e Giappone : L’Italia torna subito in campo nella Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo la doppia trasferta tra Lincoln e Suwon, le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) nella terza tappa della neonata competizione internazionale. Momento chiave per le azzurre che, dopo le quattro sconfitte iniziali, si sono prontamente rialzate battendo Germania e Corea del Sud: un doppio successo importante per le ragazze del CT Davide Mazzanti che ...

PAOLO SAVONA VERSO MINISTERO DELL'ECONOMIA/ “In Europa servono riforme” : ecco perché fa paura all'Ue : PAOLO SAVONA ministro DELL'ECONOMIA? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:09:00 GMT)

Governo : gestore - a M5S-Lega servono persone che sappiano parlare ai mercati : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Al futuro Governo 5Stelle-Lega serve qualcuno “che sappia parlare ai mercati”, magari anche “un consigliere” dedicato o “un portavoce per la finanza”. E’ il suggerimento che arriva da Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest Sgr, nel giorno dell’attesa per il nome del presidente del Consiglio e della squadra di ministri. Con i mercati bisogna saper convivere ...

Forza Italia e i parcheggi a Mantova : 'Servono posti in centro' : Il capogruppo Baschieri: il Comune chiuda il contenzioso con Imi aperto dal 2005. Via Roma ha chiesto un'alternativa al parcheggio sotto corso Vittorio Emanuele

Juventus-Brescia - lo spareggio scudetto che porta il calcio femminile nel futuro. “Ma non bastano i soldi - servono regole” : C’è un’altra Juventus a cui la matematica non ha assegnato lo scudetto. È la Juventus women, la squadra femminile di proprietà della famiglia Agnelli, che, nata poco meno di un anno fa, si giocherà la vittoria del campionato di Serie A alla sua prima partecipazione. Lo farà con uno spareggio, dall’esito nient’affatto scontato, contro il Brescia calcio, società tra le più titolate in Italia a livello femminile: la sua storia è lunga 23 anni e ...

Smog Piemonte : nei Comuni più a rischio servono politiche per migliorare l’aria : In Piemonte i Comuni più a rischio sotto il profilo dello Smog dovranno adottare politiche ambientali mirate a migliorare la qualità dell’aria. Lo prevede un provvedimento della giunta Chiamparino, approvato oggi, che indica i criteri per l’individuazione dei Comuni. Oltre a Torino e a una trentina di altri centri nel torinese, l’elenco è corposo. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, è stato ...

Fiera Campionaria di Padova : Auto elettriche? Servono più incentivi e agevolazioni fiscali : “Dopo due anni di Electric Mobility Show in Campionaria, vogliamo dar vita a un Salone Autonomo dei motori elettrici”. L’intenzione è stata espressa ieri dal direttore commerciale della Fiera di Padova Gianfilippo Panazzolo alla conferenza su mobilità elettrica e Formula E condotta dal giornalista Dario Bolognesi, che alla Campionaria di Padova ha visto come ospite il giornalista – editore argentino Marcelo Padin (originario di ...