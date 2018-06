8 atteggiamenti che rovinano la dieta

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) In vista della prova costume sono molti coloro che iniziano una vera e propria lotta con l’ago della bilancia. Ma perché a volte è difficile perdere peso? «Sono tanti i fattori che possono influire in modo negativo sulla perdita di peso, a partire da un’alimentazione scorretta o da un’eccessiva sedentarietà, fattori chiave in grado di gravare sul bilancio energetico giornaliero. Su tutto ciò possono influire anche periodi di stress o condizioni fisiopatologiche particolari» spiega il dottor Daniele Basta, biologo nutrizionista. Anche le cattive abitudini però contano. «La componente genetica può influire relativamente sulla perdita di peso, ma, come dimostrano diversi studi, i fattori ambientali modificabili come lo stile di vita, l’alimentazione e i livelli di attività fisica hanno una maggiore influenza e possono fare la differenza» dice l’esperto. Occhio ai programmi alimentari che ...