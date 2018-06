huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 5 cose straordinarie che sapranno fare i tv del futuro - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: 5 cose straordinarie che sapranno fare i tv del futuro - HuffPostItalia : 5 cose straordinarie che sapranno fare i tv del futuro -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Tutti i colori del mondo sono pronti ad entrare direttamente a casa tua. Così non sarà necessario andare in Colombia a vedere il Cano Cristeles River, il fiume dei sette colori. Oppure il lago Retba che in Senegal ha l'acqua con i riflessi rosa. Ti sembrerà di vedere tutto questo di persona: scene nitide, immagini profonde, tutte appese al muro del salotto, tutte racchiuse sullo schermo di TV ultra sottili e dal design minimal ed elegante. Il televisore delè pronto per cambiare totalmente il genere di intrattenimento a cui eravamo abituati. E punta tutto sul nero, il colore in grado di espandere le nostre percezioni visive. In che modo? Siamo pronti a raccontarvi questa e le altre innovazioni che vi lasceranno senza fiato. 1. Il Nero Perfetto Con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti che si accendono e spengono individualmente, LG OLED TV è ...