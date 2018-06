3T Frascati Sporting Village nuoto | nasce un gruppo pre-agonistico anche a Formello

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) : Ottimo terzo posto : Roma – Si è conclusa sabato la “Under 11 Cup”, torneo organizzato da diverse società del Lazio in assenza di un vero e proprio campionato federale di categoria. Nella piscina romana dell’Ede Nuoto, due gruppi del 3T Frascati Sporting Village hanno presenziato alle finali. Uno di questi, allenato da Emanuele Tincani, Alberto Nunzi e Giulia Fabbri si è piazzato al terzo posto. Confrontandosi nel girone a tre con squadre molto forti come ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) : Fonticoli - la squadra è cresciuta : Roma – E’ vicina alla conclusione la corsa della serie B femminile del 3T Frascati Sporting Village nel suo campionato. Nell’ultimo turno la squadra allenata da Federica Tagliaferri ha ceduto per 10-8 in casa contro l’Olgiata. “Siamo partite bene e alla fine del primo quarto eravamo in vantaggio – dice capitan Rebecca Fonticoli –. Poi c’è stato un discreto equilibrio nel secondo e nel terzo, infine nel quarto la squadra ospite ha ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto - U15) : Zoncu - secondi possibile : Roma – Un’altra bella vittoria per l’Under 15 maschile nazionale del 3T Frascati Sporting Village. I ragazzi tuscolani hanno sconfitto con un 6-1 esterno il Vis Nova nell’ultimo turno di campionato. Un successo che il capitano del gruppo e portiere classe 2003 Francesco Zoncu ha commentato “Abbiamo fatto sicuramente una buona partita a livello difensivo, sfruttando gli errori degli avversari e ripartendo in maniera pericolosa. ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto - A2/f) : Birri - quasi salvezza : Roma – La serie A2 femminile del 3T Frascati Sporting Village è molto vicina alla salvezza. Grazie all’ultimo successo interno contro il Volturno per 7-5, le ragazze di coach Mauro Birri hanno fatto un ulteriore passo in avanti per la permanenza in categoria. “Quella di domenica era una partita importante per noi. Una sorta di “scontro diretto” anche se avevamo già una buona distanza dalle avversarie – spiega Birri –. Era ...