37 anni fa il Rogo del Ballarin | storia dell' Heysel italiano

ilgiornale

: RT @lanuovariviera: Il rogo del Ballarin. Lo speciale sulla tragedia del 7 giugno 1981. VIDEO - falcions85 : RT @lanuovariviera: Il rogo del Ballarin. Lo speciale sulla tragedia del 7 giugno 1981. VIDEO - lanuovariviera : Il rogo del Ballarin. Lo speciale sulla tragedia del 7 giugno 1981. VIDEO - Testament73 : RT @MarioBocchio: 7 Giugno 1981: il rogo del #Ballarin, la prima tragedia dentro uno Stadio - -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il 7 giugno 1981 è una data che è entrata di diritto nelladel calcio. Non per una grande vittoria, nè per un gol indimenticabile. Ma per la più grave tragedia mai avvenuta in uno ...