20 gonfiabili nerd per non passare inosservati al mare

(Di giovedì 7 giugno 2018) Tra gli accessori dell’estate ci sono senza dubbio i. Dopo l’incredibile successo registrato dal fenicottero rosa galleggiante un paio d’estati fa, gli inflatable gadget hanno incominciato a guadagnare popolarità presso spiagge, piscine, yacht e laghi. La richiesta è diventata tale che l’offerta sta un po’ esagerando, sfornando innumerevolidalle fattezze bizzarre che i bagnanti sfoggiano sul pelo dell’acqua. Spesso con tanto pelo sullo stomaco. Passi per quelli di Star Wars, dal materassino che riproduce Darth Vader a grandezza reale alle spade laser galleggianti che aiutano nel nuoto; passi per la captain’s chair di Star Trek e per il mega logo di Superman galleggiante ma alcuni pezzi derivanti dall’inflatable mania portano alla deriva il senso del pudore. Dall’emoticon poop alla tavoletta del water galleggiante, dal Donald Trump gonfiabile al ...