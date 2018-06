15 cose meravigliose da fare e mangiare in Trentino quest’estate

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il Giro d’Italia è da poco passato di lì, fra la Piazza del Duomo di Trento e il centro abitato di Rovereto, tingendo di rosa il cuore della regione. E riproponendo un binomio tanto caro altutto – quello fra sport e colore, fra cultura e coltura – da riscoprire anche nella stagione calda. Se i larici e i faggi delle foreste imprimono al foliage autunnaleun non so ché di pastoso e poetico, mentre le acque del lago di Garda sfumano verso il turchese e il vento Peler – indicatore del “primo freddo” – impenna le vele dei windsurfer, in primavera le terre dell’arco alpino si vestono di bianco coi fiori dei ciliegi, dei narcisi e dei meleti che dalla Val di Ledro al Monte Baldo invitano i turisti a lanciarsi in percorsi escursionistici o ciclopedonali tra paesaggi da cartolina. Più su, sopra ai 1500 metri di altitudine, e più avanti nella stagione, ...