Windows Collaboration Displays | anche gli OEM potranno presentare la loro versione del

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Uno dei principali obiettivi della gamma Surface, se non il principale in assoluto, consiste nel fungere da esempio per gli OEM, i quali producono diverse versioni dei device garantendo un mercato con tanti prodotti dalle caratteristiche e soprattutto dai costi differenti. Questa “filosofia” è stata già applicata ai 2-in-1, ai laptop, ai convertibili e agli all-in-one; adesso è arrivato il turno di pensarealla categoria degli schermi touch dalle grandi dimensioni pensati per le aziende. Durante il Computex 2018 tenutosi a Tapei, il Colosso di Redmond ha presentato infatti il progettoche consentirà agli OEM interessati di commercializzare la propriadel Surface Hub. I vari produttori, dunque,degli schermi touscreen pensati esclusivamente per le sale riunioni delle medie e grandi imprese con il supporto ai ...