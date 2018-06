chimerarevo

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - pierottix1 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - TuttOSuLinuX : Tecnologia: Apple ha ritirato watchOS 5 beta 1: il firmware non è più disponibile a... #Apple #notizie #ritirato… - Raguuit : #watchOS_5: TUTTE le novità in ANTEPRIMA -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il sistema operativo a bordo degli Apple Watch è forse il più acerbo fra quelli sviluppati in casa Apple. Proprio per questo motivo era molta l’attesa per5, un software con ampi margini di miglioramento rispetto al passato. Intendiamoci, il precedente sistema operativo funzionava bene e presentava delle funzioni interessanti, c’era però qualcosa che mancava rispetto al fattore wow che da sempre contraddistingue l’azienda di Cupertino. Ora che5 è stato svelato è per noi il momento di mostrarvileche porta con sé, in modo da prepararvi al lancio ufficiale sugli Apple Watch degli utenti di tutto il mondo. Nel frattempo, se ancora non ne possedete uno, potrebbe essere l’occasione buona per acquistarlo. Apple Watch Series 3 OLED GPS (satellitare) Grigio smartwatch ...