Wall Street | si risvegliano i tori | S&P 500 a 3 200 a fine anno

Wall Street : apertura in rialzo con i tech - nuovo record per il Nasdaq : Il mercato sembra ignorare l'avvertimento giunto dal piu' grande hedge fund al mondo; stando a quanto riportato dal sito ZeroHedge, Bridgewater e' bearish su quasi tutte le asset class finanziarie ...

Il Wall Street Journal cambia direttore. Quello vecchio troppo morbido con Trump? : I direttori dei giornali vanno e vengono, non è una novità. ma il cambio della guardia al Wall Street Journal fa pensare che dietro ci sia una "motivazione politica". O, per meglio dire, un desiderio di rendere più dura la linea del giornale nei confronti dell'amministrazione Usa. Dall"11 giugno Matt Murray, attuale direttore esecutivo del quotidiano finanziario, prenderà il posto di Gerard Baker.Un cambia mento, deciso da News Corp di Ruper ...

Wall Street in rialzo in avvio - proseguono acquisti dopo dati lavoro : Wall Street iniziano la prima seduta della settimana in rialzo, cavalcando ancora l'onda dei positivi dati arrivati venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa per il mese di maggio. A New York, l'...