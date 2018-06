Vulcano Guatemala | allarme per lava che continua a scorrere

Guatemala - 75 morti e centinaia di dispersi per l'eruzione del Vulcano : Il bilancio si aggrava ora dopo ora. Quasi 200 persone sono considerate disperse e almeno 75 rimaste uccise nell'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, secondo l'ultimo drammatico bilancio delle autorità locali....

Guatemala - continua emergenza Vulcano : 5.00 Una forte esplosione ha costretto i soccorritori ieri ad interrompere la ricerca dei dispersi intorno al vulcano del Fuego in Guatemala, 48 ore dopo la sua eruzione che ha provocato almeno 73 morti e quasi 200 dispersi,secondo il National Forensic Institute (Inacif). Sergio Cabanas, direttore delle operazioni di soccorso del Coordinamento nazionale per i disastri naturali ha confermato che "192 persone" disperse sono state censite e si ...

Eruzione Vulcano Guatemala - è ancora allarme : la lava continua a scorrere - ordinate nuove evacuazioni : L’agenzia per i disastri del Guatemala ha lanciato l’allarme per la lava incandescente che sta continuando a scendere lungo il lato sud del vulcano del Fuoco. L’allerta arriva dopo che l’agenzia ha ordinato nuove evacuazioni fatto rientrare soccorritori, polizia e giornalisti da alcune città distrutte dopo l’Eruzione vulcanica di domenica. Un breve video pubblicato dall’agenzia mostra un flusso costante di ...

Eruzione Vulcano Guatemala - la testimonianza di un missionario : “Famiglie soffocate come a Pompei” : “La cosa straziante è vedere queste famiglie povere che hanno perso tutto. E alcune di queste hanno perso anche diversi parenti. I soccorritori, dove sono riusciti ad arrivare, hanno incontrato intere famiglie soffocate con i bambini piccoli abbracciati, proprio come e’ avvenuto a Pompei”. Lo ha detto il missionario diocesano in Guatemala, don Angelo Esposito, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ...

Eruzione Vulcano Guatemala : l’ultima vittima è un bambino di 8 anni - i morti sono 70 : sono 70 i morti provocati in Guatemala dall’Eruzione del Volcan de Fuego. L’ultima vittima è un bambino di 8 anni, deceduto oggi nella capitale per le gravissime ustioni riportate. Il bambino avrebbe dovuto essere trasferito negli Stati Uniti per ricevere cure adeguate. Era ricoverato all’ospedale San Juan de Dios, a Città del Guatemala, dove sono stati trasferiti altri 14 feriti, alcuni in condizioni critiche. L'articolo ...

Guatemala: il vulcano del Fuego erutta, 60 morti e 3mila sfollati E' di 62 morti il bilancio provvisorio delle vittime nell'eruzione del vulcano

Guatemala - la furia del Vulcano de Fuego lascia vere e proprie statue al suolo : il drammatico lavoro dei soccorritori : Le persone delle comunità intorno al vulcano de Fuego del Guatemala hanno celebrato i funerali delle poche vittime finora identificate dopo la terribile eruzione che ha inghiottito le persone in fiumi di cenere incandescente e fango. I familiari hanno pianto sulle bare dei loro cari allineate in una fila nel parco principale di San Juan Alotenango nella sera di ieri, prima che i soccorritori interrompessero le ricerche per la seconda notte. Non ...

Guatemala, Vulcano Del Fuego, 69 morti accertati, centinaia gli sfollati: rischio ecatombe. Peggiora il bilancio delle vittime dopo l'eruzione del Vulcano in Sud America

Vulcano erutta in Guatemala : 62 morti e molti feriti : Aggiornamento ore 21:25 - Il bilancio delle vittime dell'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala è purtroppo salito: i morti sono 62.Vulcano erutta in Guatemala: morti e feritiAlmeno 25 persone hanno perso la vita in seguito all'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L'eruzione, già definita la più grande dal 1974 ad oggi, ha anche provocato il ferimento di centinaia di persone, quasi tutte residenti nei ...

Guatemala, eruzione del Vulcano del Fuego: oltre 60 morti, migliaia gli sfollati

Eruzione del Vulcano - in Guatemala effetto Pompei : corpi sepolti dalla cenere : Sono al momento 69 i morti dell’Eruzione del vulcano del Fuego. Solo 17 cadaveri sono stati identificati: si procederà all’identificazione tramite dna

In Guatemala le eruzioni del Vulcano del Fuego hanno fatto 69 morti. Si cercano dispersi : È di 69 morti, 46 feriti e un numero imprecisato di dispersi il bilancio delle eruzioni del vulcano del Fuego, in Guatemala. Sono più di un milione e 700.000 le persone che vivono nella regione e che sono state toccate in qualche modo dal disastro naturale.L'eruzione violenta del vulcano di 3.763 metri che si trova tra i dipartimenti di Escuintla, Chimaltenango e Sacatepequez, a circa 50 chilometri a est della capitale, ha ...

Il Vulcano El Fuego - una nuova Pompei in Guatemala. Le immagini dell’eruzione : Sono immagini che riportano alla memoria Pompei quelle che arrivano dal Guatemala. Solo che risalgono al primo secolo dopo Cristo, ma al primo del nuovo millennio. Il Volcan de Fuego è attivo nel sudovest del Guatemala, è esploso nella sua eruzione più violenta in oltre 40 anni. Solo nel 1974 si ricorda un’esplosione simile. Sono stati seppelliti sotto cenere e lava interi paesi attorno al vulcano. 69 persone sono morte nell’eruzione, ma solo 17 ...