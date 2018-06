Vulcano de Fuego | devastanti conseguenze dell’eruzione | il materiale espulso potrebbe

GUATEMALA - ERUZIONE Vulcano DEL FUEGO : 75 MORTI E 200 DISPERSI/ Vescovi - “tragedia si somma al caos politico” : GUATEMALA, 75 MORTI e 200 DISPERSI, l’ERUZIONE del VULCANO del FUEGO ha fatto una strage. Peggiora il bilancio delle vittime, e c'è il rischio che nelle prossime ore si aggravi(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Guatemala - la furia del Vulcano de Fuego lascia vere e proprie statue al suolo : il drammatico lavoro dei soccorritori : Le persone delle comunità intorno al vulcano de Fuego del Guatemala hanno celebrato i funerali delle poche vittime finora identificate dopo la terribile eruzione che ha inghiottito le persone in fiumi di cenere incandescente e fango. I familiari hanno pianto sulle bare dei loro cari allineate in una fila nel parco principale di San Juan Alotenango nella sera di ieri, prima che i soccorritori interrompessero le ricerche per la seconda notte. Non ...

Vulcano de Fuego - l’incubo non è ancora finito : diverse esplosioni nell’arco di un’ora : Dopo l’esplosione del Vulcano de Fuego che ha causato la morte di almeno 69 persone, sono state registrate altre 5-7 esplosioni deboli/moderate nell’arco di un’ora, secondo l’Istituto di sismologia, Vulcanologia e meteorologia del Guatemala, Insivumeh. La seconda delle eruzioni ha dato origine a ulteriori flussi di fango, cenere e gas dalla vetta del Vulcano. Le altre esplosioni hanno emesso nubi di cenere che hanno raggiunto i 4,6 km di altezza ...

Eruzione Vulcano de Fuego : ecco perché non si può sfuggire ai letali flussi piroclastici : L’Eruzione del vulcano de Fuego ha seminato morte e distruzione in Guatemala, tanto da far temere un’ecatombe: sotto la cenere potrebbero esserci circa 3.000 corpi. Yasmin Mather, professoressa di Scienze della Terra all’Università di Oxford, ha avvisato che il vulcano potrebbe eruttare ancora poiché è una “situazione attiva e in sviluppo”. ecco le sue parole: “Un flusso piroclastico è un mix di gas incandescente e roccia che scorre ad alta ...

In Guatemala le eruzioni del Vulcano del Fuego hanno fatto 69 morti. Si cercano dispersi : È di 69 morti, 46 feriti e un numero imprecisato di dispersi il bilancio delle eruzioni del vulcano del Fuego, in Guatemala. Sono più di un milione e 700.000 le persone che vivono nella regione e che sono state toccate in qualche modo dal disastro naturale.L'eruzione violenta del vulcano di 3.763 metri che si trova tra i dipartimenti di Escuintla, Chimaltenango e Sacatepequez, a circa 50 chilometri a est della capitale, ha ...

Vulcano de Fuego : l’eruzione era stata prevista? Sono state ordinate delle evacuazioni? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla catastrofe in Guatemala : Il Vulcano de Fuego in Guatemala ha eruttato, creando nubi e mortali fiumi di cenere e roccia polverizzata. È uno degli 11 vulcani attivi dell’America centrale, che si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco. Ecco alcune informazioni sul Vulcano che ha portato tanta morte e distruzione in Guatemala. Dal livello del mare alla vetta, il Vulcano misura 3.763 metri. È l’esempio di uno dei tipi di Vulcano più alti e più violenti del mondo, con le sue ...

