Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera Video diretta | Delrio a Conte | “non sia

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - Voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

Governo Conte - il giorno della fiducia alla Camera : il Voto nel pomeriggio – LA DIRETTA : Dopo il margine rassicurante dei 171 sì incassati a Palazzo Madama, per il Governo Conte è il giorno della fiducia alla Camera dove Lega e M5s cercano il via libera definitivo all’esecutivo nato sulla base del contratto siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il dibattito in Aula, al via alle 9, verrà seguito nel primo pomeriggio dalla replica del presidente del Consiglio e dal voto, il cui inizio è fissato alle 17.40. CRONACA ORA PER ...

Il governo Conte incassa la fiducia del Senato - 171 sì e 117 no. Oggi il Voto alla Camera : 'Noi populisti? Sì se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Governo Conte - c’è la fiducia al Senato. Oggi il Voto alla Camera| : Nel debutto al Senato il presidente cita i punti del programma, dalla flat tax all’immigrazione. In politica estera apre al dialogo con la Russia. Renzi: «Lei è un premier non eletto, direi “un collega”»

Governo Conte : in corso il Voto di fiducia in Senato : 19.44 - Al via le operazioni di voto. Si parte dal Senatore Sbrana e si procede Senatore dopo Senatore in ordine alfabetico.19.32 - Il Senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle prende la parola e si rivolge al Partito Democratico:Voi siete il passato. Noi parliamo adesso del futuro.Il Senatore ha anche ringraziato Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, "ci hanno insegnato che ciò che puoi sognare, lo puoi fare. E oggi inizia la realizzazione ...

FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA : DIRETTA LIVE Voto FINALE/ FdI astenuti - Forza Italia e Pd contro discorso Conte : VOTO di FIDUCIA al Senato per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA video streaming LIVE, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di VOTO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Governo Conte : le ultime repliche prima del Voto di fiducia in Senato : 18.37 - La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, può replicare per ben 9 minuti. La politica sottolinea il giustizionalismo del contratto di Governo, critica le dichiarazioni del ministro della Famiglia sull'omogenitorialità e sull'aborto, ma anche le innumerevoli dichiarazioni di Matteo Salvini contro gli immigrati, passando per la linea di M5S sulle missioni all'estero.La verità è che la cultura di questo Governo è ...

Governo : al Senato iniziate dichiarazioni Voto su fiducia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Dopo la replica agli interventi dei Senatori da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono iniziate nell’Aula di Palazzo Madama le dichiarazioni di voto sulla fiducia. L'articolo Governo: al Senato iniziate dichiarazioni voto su fiducia sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - Voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...