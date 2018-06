Volvo XC40 - Una settimana con la T5 AWD Geartonic Day 3

Volvo XC40 - Una settimana con la T5 AWD Geartonic [Day 2] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Volvo XC40 T5 AWD Geartronic nell'allestimento R-Design. La Suv compatta (lunga 4 metri e 43, larga 1,86 e alta 1,66 con un passo di 2,7 metri) è spinta, in questo caso, dal motore a benzina più potente, che vanta 247 CV e 300 Nm di coppia massima. Grazie al 2.0 litri quattro cilindri in linea la pratica 0-100, secondo i dati ufficiali, viene sbrigata in 6,5 secondi e la ...

Consegnata a Luciano Spalletti una Volvo XC40 grazie alla partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano : La consegna dell’auto a Luciano Spalletti è avvenuta presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile Luciano Spalletti aveva già ricevuto una XC60 al momento dell’annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo scorso autunno. Oggi, dopo l’accesso alla Champions League appena conquistato, il Mister sale a bordo del modello di maggior successo fra quelli della attuale produzione di Volvo. Con colori ...

Volvo XC40 - Boom di richieste - aumenta la produzione : Dopo aver ricevuto quasi 80 mila ordini per la nuova XC40, la Volvo si prepara ad ampliare i volumi di produzione della Suv compatta per fronteggiare le crescenti richieste della clientela.Futuro elettrico. Le linee produttive delle fabbriche di Ghent, in Belgio, e di Luqiao, in Cina, sforneranno così più vetture rispetto a quanto inizialmente preventivato, aumentando la propria capacità produttiva a partire dalla prima metà del prossimo anno. A ...