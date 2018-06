wired

: Volo in ritardo o cancellato? Le piattaforme per chiedere un rimborso - SingolaritaTech : Volo in ritardo o cancellato? Le piattaforme per chiedere un rimborso - MilanoCitExpo : Volo in ritardo o cancellato? Le piattaforme per chiedere un rimborso #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - pcexpander : Volo in ritardo o cancellato? Le piattaforme per chiedere un rimborso #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Se quando il vostro, ino in overbooking avete diritto a un, lo dovete all’Unione Europea. Nonostante sia entrato in vigore 14 anni fa, il regolamento 261 del 2004 ha reso più incisive le misure di tutela dei passeggeri aerei. Il regolamento si applica a passeggeri che partono da uno stato membro dell’Ue o per un paese dell’Ue da uno stato terzo con una compagnia europea. Prevede che per il, ossia orario di arrivo pari o superiore alle tre ore rispetto a quelle programmate, una compensazione (250 euro per distanze fino a 1.500 chilometri, 400 per quelle fra 1.500 e 3.500 chilometri e per i voli intraeuropei di oltre 1.500, 600 per tratte superiori ai 3.500 chilometri). Se ilo la cancellazione sono stati causati da una circostanza straordinaria, come sciopero, condizioni climatiche avverse o altre cause non imputabili al vettore, non si ...