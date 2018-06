Volley | Jiri Kovar positivo all’antidoping dopo la Finale Scudetto Schiacciatore sospeso

oasport

(Di mercoledì 6 giugno 2018)è risultatoal Thc Metabolita al termine della gara 5 delladimaschile che la sua Civitanova ha perso contro Perugia. Loitaliano avrebbe dunque fatto uso di cannabis alla vigilia dell’atto conclusivo che assegnava il tricolore. A comunicare la notizia è stata la stessa Lube che ha ricevuto notizia dalla Procura Antidoping di Nado Italia. Il 29enne verrà dunquein via cautelare da qualsiasi attività sportiva e potrebbe incorrere anche in una squalifica. Il Thc (o tetraidrocannabinolo) è la principale sostanza psicoattiva presente nella cannabis. Quel giorno i marchigiani vennero sconfitti nettamente dai Block Devils madisputò una partita di assoluto spessore tecnico (14 punti, 65% in attacco). Ora l’atleta deve decidere se fare ricorso per dimostrare la sua estraneità ai fatti, nel frattempo la società ...