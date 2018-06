Volley | Filippo Lanza giocherà a Perugia con Leon! Addio Trento | ora il martello si

oasport

(Di mercoledì 6 giugno 2018)vestirà la casacca dia partire dalla prossima stagione: questa è la grande notizia dimercato delle ultime ore, già ufficializzata dal giocatore e dache ha ceduto il proprio capitano a titolo definitivo. Lo schiacciatore, una vera icona del club di via Trener dove gioca da quando era tra gli under 15, ha deciso di accettare l’offerta avanza da Gino Sarci e andrà dunque a sostituire Ivan Zaytsev tra i Block Devils affiancando così Leon di banda per un attacco dinamitardo completato dall’opposto Aleksandar Atanasijevic. I Campioni d’Italia hanno allestito uno squadrone per provare a vincere tutto, Champions League compresa. Il 27enne ha commentato così la sua decisione: “Lasciare Trentinoè una scelta personale, di cui mi sento in dovere di prendere tutte le responsabilità. Si è creata l’opportunità di andare aper una ...