Vitalizi | Governo Conte pronto a tagliarli subito

: #UltimOra #Conte: taglieremo vitalizi e pensioni d'oro #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Conte: taglieremo vitalizi e pensioni d'oro #canale50 - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “Toglieremo i vitalizi, facciano pure tutti i ricorsi che vogliono. Delibera già pronta” - riccardo_fra : Nasce la Terza Repubblica e diciamo addio ai #vitalizi. Il cambiamento è servito. -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il nuovoLega M5S ha aperto la caccia ai. Il Vice Presidente del Consiglio e leader pentastellato Luigi Di Maio, dichiara guerra ai privilegi degli ex parlamentari e promette di intervenire tempestivamente per cancellarli in modo definitivo. Via iagli ex parlamentari I privilegi degli ex parlamentari avranno vita breve: la delibera è già sul tavolo del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Èil taglio deichiesto a gran voce per anni dal Movimento 5 Stelle: “Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremotogliendo i privilegi agli ex parlamentari” ha chiosato il Vice Premier Luigi Di Maio, per poi concludere: “Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono, ma il provvedimento verrà fatto e Fico ci lavora già da due mesi”. Il Presidente Fico ha già incontrato una delegazione dell’Associazione degli ex parlamentari, ...