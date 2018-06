Vista Benedetta Parodi 45 anni e 3 figli in costume? È fisicatissima!

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Per tutta la stagione invernale abbiamo vistocondurre a braccetto con la sorella Cristina Domenica In. Non è stato un successone, tanto che si vociferano già nuovi nomi per guidare lo storico programma della domenica di Raiuno, ma abbiamo senza dubbio conosciuto meglio la ‘zia Bene’. Che eravamo abituati a vedere dietro i fornelli, tra un famoso salvacena e una ricettina sfiziosa da preparare in pochi minuti. Come Cristina,ha stile. È una bella donna, curata, ben vestita e sempre sui tacchi 12. È la moglie del giornalista sportivo Fabio Caressa, la mamma di tre splendidi, Diego, Eleonora e Matilde e ha anche un altro fratello, Roberto, anche lui giornalista oltre che autore di video su vita e motocicletta. Non ha bisogno di molte presentazioni, ma ricordiamo anche che ha scritto diversi libri di cucina diventati poi ...